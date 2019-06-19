​Помпео пригрозил Ирану ответом в случае гибели хотя бы одного американского солдата

"Любое нападение Тегерана или его доверенных лиц приведет к военной контратаке со стороны США".

Госсекретарь США Майк Помпео предупредил лидеров Ирана, что любое нападение Тегерана или его доверенных лиц, в результате которого погибнет хотя бы один американский военнослужащий, приведет к военной контратаке со стороны США.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников.

Одно из таких сообщений было передано во время визита Помпео в Багдад в мае, когда были обнаружены разведданные, указывающие на то, что ополченцы Ирана могут возобновить нападения на американские силы, действующие в непосредственной близости от них.

"Помпео сказал иракским лидерам, что хотя бы одна американская смерть заставит Соединенные Штаты нанести ответный удар", - пишет издание.

Напомним, в последнее время отношения Ирана и США значительно обострились. Выступая во время визита в штаб-квартиру Центрального командования США в Тампе во вторник, Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп "не хочет войны", но подчеркнул, что Штаты будут действовать, если на них нападут.

Ранее американское военное командование сообщило, что перебросит на Ближний Восток дополнительно около 1 тыс. военнослужащих.

13 июня два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ. Вашингтон возложил ответственность атаку на Иран, в Тегеране же отрицают обвинения.

Нападение произошло спустя месяц после того, как в Оманском заливе были атакованы четыре танкера с нефтью, предназначенной для экспорта в США. По выводам экспертов, они были подорваны минами. Взрывные устройства установили боевые водолазы неназванного иностранного государства.