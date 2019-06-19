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Трамп принял отставку главы Пентагона

Вместо Патрика Шанахана и. о. министра обороны будет назначен Марк Эспер.

Трамп принял отставку главы Пентагона
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп принял отставку исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана, который решил покинуть пост, не дожидаясь своего утверждения в должности министра обороны.

Об этом Дональд Трамп написал в своем Твиттере.

"Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан, который проделал замечательную работу, решил не продолжать процесс своего утверждения, чтобы больше времени уделять семье", – написал президент, поблагодарив Шанахана за "превосходную службу".

По словам Трампа, новым и. о. министра обороны будет назначен Марк Эспер, нынешний министр армии. Эспер ранее рассматривался в качестве основного претендента на пост главы Пентагона в случае, если сенаторы откажутся утверждать Шанахана.

Накануне в прессе появились сообщения о нескольких случаях бытового насилия в семье Шанахана, включая инцидент между его бывшей супругой и сыном, а также еще один инцидент, который произошел между самим и. о. министра и его экс-супругой. Предполагаемые инциденты произошли некоторое время назад, информация об этом была получена Федеральным бюро расследований во время проверки биографии Шэнахана перед утверждением его кандидатуры в Сенате, передает Голос Америки.

Патрик Шанахан руководил Пентагоном с 1 января 2019 года, сменив на этом посту генерала Джеймса Мэттиса, которого Дональд Трамп отправил в отставку в конце 2018 года.

Причиной отставки Мэттиса стала якобы несогласие с решением президента США вывести американские войска из Сирии. Уже после его отставки Дональд Трамп частично пересмотрел это решение.

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