Трамп принял отставку главы Пентагона

Вместо Патрика Шанахана и. о. министра обороны будет назначен Марк Эспер.

Президент США Дональд Трамп принял отставку исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана, который решил покинуть пост, не дожидаясь своего утверждения в должности министра обороны.

Об этом Дональд Трамп написал в своем Твиттере.

"Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан, который проделал замечательную работу, решил не продолжать процесс своего утверждения, чтобы больше времени уделять семье", – написал президент, поблагодарив Шанахана за "превосходную службу".

По словам Трампа, новым и. о. министра обороны будет назначен Марк Эспер, нынешний министр армии. Эспер ранее рассматривался в качестве основного претендента на пост главы Пентагона в случае, если сенаторы откажутся утверждать Шанахана.

Накануне в прессе появились сообщения о нескольких случаях бытового насилия в семье Шанахана, включая инцидент между его бывшей супругой и сыном, а также еще один инцидент, который произошел между самим и. о. министра и его экс-супругой. Предполагаемые инциденты произошли некоторое время назад, информация об этом была получена Федеральным бюро расследований во время проверки биографии Шэнахана перед утверждением его кандидатуры в Сенате, передает Голос Америки.

Патрик Шанахан руководил Пентагоном с 1 января 2019 года, сменив на этом посту генерала Джеймса Мэттиса, которого Дональд Трамп отправил в отставку в конце 2018 года.

Причиной отставки Мэттиса стала якобы несогласие с решением президента США вывести американские войска из Сирии. Уже после его отставки Дональд Трамп частично пересмотрел это решение.