Борис Джонсон победил во втором туре выборов лидера Консервативной партии Британии

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон уверенно победил во втором туре выборов лидера Консервативной партии Британии.

Вместе с ним проходной барьер преодолели еще четверо кандидатов - министры правительства Терезы Мэй Джереми Хант, Майкл Гоув, Рори Стюарт и Саджид Джавид, передает ВВС.

В ходе прошедшего 18 июня второго тура депутаты-тори Палаты общин, которые голосуют на этом этапе выборов, отсеяли только одного кандидата - бывшего министра "брексита" Доминика Рааба. Он не смог набрать нужные для выхода в следующий тур 33 голоса.

Джонсон же собрал 126 голосов, что уже практически гарантирует выход в финал: до финального тура голосует только парламентская фракция тори, а она насчитывает 313 человек.

Отрыв Джонсона от ближайшего преследователя, его преемника на посту министра иностранных дел Ханта, составляет 80 голосов.

На этой неделе пройдут следующие туры, в каждом из которых будет выбывать последний из кандидатов. Когда останутся два кандидата, выбирать будут все примерно 160 тысяч членов Консервативной партии, голосуя по почте.

Победитель выборов заменит Терезу Мэй на посту премьер-министра.

По данным опроса сайта консерваторов ConservativeHome, в финале Джонсон с большим преимуществом - набрав около 70% голосов - победит любого из соперников.

Джонсон обещает 31 октября, когда истекает предоставленная Евросоюзом отсрочка, вывести Британию из ЕС - даже если придется уйти из союза без урегулированных отношений.

Оппоненты Джонсона считают, что выход без соглашения может заблокировать Палата общин, как она это уже делала весной.