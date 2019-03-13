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Британские депутаты проголосовали против Brexit без соглашения

В четверг парламенту предстоит голосование об отложении сроков выхода из ЕС.

Британские депутаты проголосовали против Brexit без соглашения
Фото: pixabay.org

Члены палаты общин Великобритании проголосовали за то, чтобы Великобритания не могла покинуть ЕС без заключения соглашения с Брюсселем. Голосование транслировало британское телевидение, передает Интерфакс.

Инициативу, с которой выступила премьер страны Тереза Мэй, поддержали 321 депутатов, 278 выступили против нее.

Ранее в парламенте приняли поправку, согласно которой Лондону при любых обстоятельствах следует отказаться от Brexit в случае отсутствия соглашения с Брюсселем. В первоначальной версии предложения Т.Мэй формулировка была более мягкой. В нем говорилось о том, что Brexit без соглашения нельзя провести 29 марта 2019 года. Именно на эту дату в настоящее время запланирован выход Великобритании из ЕС.

Голосование проходило в свободном формате, то есть партии не давали своим членам рекомендации, за что отдать свой голос.

Теперь депутатам предстоит новое голосование. В четверг им предстоит определить, хотят ли они отложить сроки выхода из ЕС. При этом Тереза Мэй предупредила, что речь пойдет лишь о небольшом переносе сроков Brexit, причем этот вариант будет актуальным, если в парламенте в течение марта смогут одобрить сделку с ЕС.

Если члены парламента поддержат перенос сроков, то Мэй должна будет обратиться к ЕС с официальной просьбой о продлении срока действия статьи 50 Лиссабонского договора, которая определяет процедуру выхода членов ЕС из союза. Затем 27 стран ЕС должны единогласно решить, следует ли продлить сроки Brexit.

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