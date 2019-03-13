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США на $50 млн увеличили помощь Украине на оборону

В проекте оборонного бюджета на 2020 год предусматривается предоставление Украине $250 млн.

США на $50 млн увеличили помощь Украине на оборону

В проекте оборонного бюджета Соединенных Штатов Америки на 2020 год предусматривается предоставление Украине $250 млн для усиления безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Фейсбуке.

"В официально обнародованном проекте оборонного бюджета США на 2020 год предусматривается предоставление Украине 250 млн долларов на цели усиления безопасности и обороны в рамках программы «Инициатива безопасности помощи Украине» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Согласно документу, указанные средства планируется направить «в поддержку Вооруженных Сил и национальных сил безопасности Украины и для замены любого вооружения и товаров оборонного назначения, которые уже были предоставлены Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с бюджетным запросом на 2019 год предлагаемая сумма помощи Украине была увеличена на 50 млн долларов.

В дальнейшем бюджетный запрос должен пройти обсуждение в Конгрессе США, где могут вноситься изменения и дополнения. Реальные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предложит Конгрессу увеличить оборонный бюджет на 2020 год до $750 млрд.

В сентябре прошлого года Трамп подписал бюджет Пентагона, предусматривающий $250 млн помощи Украине, из которых $50 млн должно быть направлено на летальные виды вооружений.

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