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Бывший казначей Ватикана получил шесть лет тюрьмы за педофилию

Кардинала Пелла обвинили в сексуальных домогательствах по нескольким эпизодам.

Бывший казначей Ватикана получил шесть лет тюрьмы за педофилию
Джордж Пелл
Фото: hvylya.net

Бывший глава секретариата по экономике Ватикана кардинал Джордж Пелл был признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними и приговорен к шести годам лишения свободы.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на решение Окружного суда австралийского штата Виктория в Мельбурне.

Как отмечается в приговоре, вынесенном судьей Питером Кидом, 77-летний кардинал Пелл злоупотребил своей властью и проявил "поразительное высокомерие". Учитывая возраст осужденного, вынесенный ему приговор нельзя считать несущественным, подчеркнул судья.

Прошение о досрочном освобождении может быть подано не ранее чем через три года и восемь месяцев.

Напомним, Пелла, считавшегося на тот момент третьим должностным лицом в католической церкви, обвинили в сексуальных домогательствах в июне 2017 года по нескольким эпизодам. Расследование исковых заявлений велось с июля 2016 года.

Тогда же кардинал обратился к папе римскому Франциску с просьбой временно освободить его от занимаемой должности, чтобы он смог доказать свою невиновность. Пелл назвал себя жертвой "безжалостной дискредитации". Позже его адвокат выступил с заявлением о том, что Пелл считает себя невиновным по всем пунктам предъявленных обвинений.

Тем не менее в декабре 2018 года кардинал Пелл был признан виновным в сексуальном насилии над двумя мальчиками из церковного хора 12 и 13 лет в 1996-1997 годах, когда кардинал был епископом-помощником Мельбурна. Показания против Пелла дал только один из них, второй умер в 2014 году от передозировки наркотиками.

В феврале 2019 года Пелл был арестован по решению суда. По данным стороны обвинения, ему грозило до 50 лет лишения свободы. Пелл стал самым высокопоставленным представителем Ватикана, столкнувшимся с подобными обвинениями.

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