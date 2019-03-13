Иранскую правозащитницу приговорили к 10 годам тюрьмы и 148 ударам плетью

Иранский юрист-правозащитник Насрин Сотуде приговорена судом к 148 ударам плетью и 10 годам тюрьмы в дополнение в пятилетнему тюремному сроку, который она уже отбывает.

Об этом сообщил муж Сотуде Реза Хандан, пишет France 24.

Правозащитницу признали виновной в антигосударственной пропаганде, заговоре против нацбезопасности Ирана, нарушении общественного порядка и по ряду других пунктов.

Суд назначил Сотуде 33 года тюрьмы по семи обвинениям, но она будет отбывать только самый длительный 10-летний срок. Ранее правозащитница была осуждена на пять лет тюрьмы по обвинению в шпионаже. Сотуде также назначили 148 ударов плетью за то, что она пришла на заседание суда без хиджаба.

Сотуде была задержана в июне 2018 года. В 2010-2013 она уже отбывала тюремный срок по обвинению в антигосударственной пропаганде и сговоре с целью нанести вред национальной безопасности Ирана. Во время нахождения в тюрьме Сотуде была награждена премией Сахарова.

55-летняя Насрин Сотуде защищала интересы оппозиционных активистов в Иране, в том числе женщин, которые принимали участие в уличных акциях против обязательного ношения хиджаба.