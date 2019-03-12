Подозреваемый в покушении на убийство запорожского правозащитника арестован

Суд Запорожья арестовал подозреваемого в покушении на убийство активиста и общественного деятеля Валерьяна Горбачева в Хортицком районе Запорожья. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

Задержанному сообщили по подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 12 ч.2 ст. и 115 Уголовного кодекса (законченное покушение на убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Также правоохранители ведут поиски еще троих человек, избивавших битами и простреливших ногу Горбачеву во время покушения на него.

Напомним, что покушение на убийство Горбачева совершили 6 марта около подъезда его дома в Хортицком районе Запорожья.