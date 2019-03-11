Венгрия примет на лечение 20 украинских военных. Об этом написала сегодня посол Украины в Венгрии Любовь Непоп на своей странице в Фейсбуке.

"Поблагодарила за лечение в Венгрии украинских раненых военнослужащих и за решение по моей предварительной просьбе продолжить эту практику. В соответствии с чем венгерская сторона выразила готовность принять на лечение еще 20 украинских военных", - сообщила Непоп о встрече с министром обороны Венгрии Тибором Бенкьо.

Посол проинформировала венгерского министра о ситуации на Востоке Украины, в оккупированном Крыму, а также в районе Азовского моря и Керченского пролива.

"Отдельно отметила важность международной поддержки для освобождения украинских пленников Кремля и военнопленных моряков", - написала Непоп.

Посол также обратилась в Будапешт с призывом поддержать курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграции.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе вторые сутки подряд не зарегистрировано ни одного обстрела со стороны боевиков.