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Генштаб ВСУ не располагает информацией о подозреваемых и причинах поджога арсенала в Хмельницкой области

Правоохранители начали расследование, но не смогли установить подозреваемых.

Генштаб ВСУ не располагает информацией о подозреваемых и причинах поджога арсенала в Хмельницкой области
Николай Шевцов
Фото: mil.gov.ua

Генеральный штаб Вооруженных сил заявляет, что правоохранители не установили подозреваемых и причины поджога арсенала боеприпасов в Хмельницкой области 21 февраля. Об этом сегодня на брифинге заявил начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов.

21 февраля военные заметили пожар на складе боеприпасов в Хмельницкой области и оперативно погасили его. Правоохранители начали расследование инцидента, но на данный момент ни причины пожара, ни виновные лица не установлены.

По словам Шевцова, правоохранительные органы также не сообщают Генштабу результаты расследования пожаров на арсеналах боеприпасов, которые произошли в 2017-2018 годах.

"На сегодняшний день нам ни по одному уголовному делу не указано конкретно причины, из-за которых произошло то или иное событие", - заявил он.

В свою очередь, начальник управления безопасности военной службы Генштаба Николай Швец сообщил, что по состоянию на 11 марта оборудовано новой оградительной системой с видеонаблюдения только 70% мест хранения боеприпасов. Все 100% планируется оборудовать до июля текущего года.

Напомним, в октябре 2018 года произошел крупный пожар на арсенале боеприпасов Министерства обороны в Ичне Черниговской области. По предварительным данным, возгорание могло начаться в результате диверсии.

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Источник: "Украинские новости"
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