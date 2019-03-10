Возле Львова загорелась свалка

Ближайший источник воды находится в километре от пожара.

В Новояворовске Львовской области загорелась свалка. Сообщение о пожаре поступило на линию "101" в 7 утра 10 марта, говорится на сайте ГосЧС.

"Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади ориентировочно 0,8 га", - сообщили спасатели.

Ликвидация пожара осложняется тем, что ближайший источник воды находится в километре от свалки.

К тушению пожара привлекли 22 спасателя и три единицы спецтехники.

Отметим, за последнее время в Украине увеличилось количество пожаров, вызванных возгоранием сухой травы. Так, за сутки 1 марта спасатели погасили около 50 возгораний сухой травы в трех областях Украины. В Черновицкой области пожарами сухостоя были повреждены два жилых дома.

Напомним, в мае 2016 года на свалке в селе Грибовичи под Львовом во время тушения пожара произошел сдвиг мусора. Под завалами оказались трое сотрудников ГосЧС и эколог ЛКП "Збыранка".

В результате были открыты уголовные производства по факту гибели четверых людей и в связи со служебной халатностью должностных лиц ЛКП "Збыранка".

Грибовицкую свалку закрыли, а во Львове на протяжении длительного времени были проблемы с вывозом бытовых отходов.