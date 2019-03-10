Луценко о скандале вокруг Гладковского: "Президент сказал: «Виновен - сажайте»"
Луценко о скандале вокруг Гладковского: "Президент сказал: «Виновен - сажайте»"
"Нацкорпус" устроил потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь прорваться к Порошенко (обновлено)
"Нацкорпус" устроил потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь прорваться к Порошенко (обновлено)
Китай предоставил компании Tesla кредит на $521 миллион на завод в Шанхае
Китай предоставил компании Tesla кредит на $521 миллион на завод в Шанхае
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Под Администрацией президента произошли столкновения между "Нацкорпусом" и полицией
Под Администрацией президента произошли столкновения между "Нацкорпусом" и полицией
Чорновол получила орден "За мужество"
Чорновол получила орден "За мужество"
Британский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCI
Британский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCI
Тимошенко: "Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским"
Тимошенко: "Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским"
Генштаб показал новую символику боевых бригад ВСУ
Генштаб показал новую символику боевых бригад ВСУ
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Возле Львова загорелась свалка

Ближайший источник воды находится в километре от пожара.

Возле Львова загорелась свалка
В Новояворовске загорелась свалка
Фото: dsns.gov.ua

В Новояворовске Львовской области загорелась свалка. Сообщение о пожаре поступило на линию "101" в 7 утра 10 марта, говорится на сайте ГосЧС.

"Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади ориентировочно 0,8 га", - сообщили спасатели.

Ликвидация пожара осложняется тем, что ближайший источник воды находится в километре от свалки.

К тушению пожара привлекли 22 спасателя и три единицы спецтехники.

Отметим, за последнее время в Украине увеличилось количество пожаров, вызванных возгоранием сухой травы. Так, за сутки 1 марта спасатели  погасили около 50 возгораний сухой травы в трех областях Украины. В Черновицкой области пожарами сухостоя были повреждены два жилых дома.

Напомним, в мае 2016 года на свалке в селе Грибовичи под Львовом во время тушения пожара произошел сдвиг мусора. Под завалами оказались трое сотрудников ГосЧС и эколог ЛКП "Збыранка".

В результате были открыты уголовные производства по факту гибели четверых людей и в связи со служебной халатностью должностных лиц ЛКП "Збыранка".

Грибовицкую свалку закрыли, а во Львове на протяжении длительного времени были проблемы с вывозом бытовых отходов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также