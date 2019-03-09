Во Львове 407 бандуристов установили рекорд Украины по одновременному исполнению стихотворений Тараса Шевченко. Об этом сообщает Львовская облгосадминистрация.

Фото: loda.gov.ua Во Львове бандуристы установили рекорд

"407 бандуристов из более чем 30 коллективов области и Львова на площади перед памятником Кобзарю вместе с хористами спели «Заповіт» и «Реве та стогне ...» на слова Тараса Шевченко. Мероприятие посвящено 205-летию со дня рождения украинского поэта и художника", - говорится в сообщении.

Рекорд зафиксировал представитель Национального реестра рекордов Украины Павел Горишевский.

"В 2016 году в Херсоне установили рекорд Украины, тогда собрались 132 бандуриста. Сегодняшний результат во Львове превзошел это достижение почти в три раза, количество бандуристов и бандуристок - 407. Рекорд Украины установлен", - сказал Горишевский.

Напомним, в прошлом году более 1000 хористов установили во Львове рекорд по наиболее массовому исполнению песен на слова Шевченко.

Ранее из-за акта вандализма в Киеве закрыли, а в других городах отменили выставку "Квантовый скачок Шевченко", которая представляла иллюстрации Александра Грехова, где Тарас Шевченко представал в узнаваемых поп-образах.