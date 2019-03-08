"Капитан Марвел": Just a Girl

В украинский прокат выходит “ Капитан Марвел ”, долгожданный и первый в современной вселенной Marvel фильм про супергероиню, а не про супергероя. Кто-то пишет, что картина опоздала с выходом на 11 лет, но LB.ua с этим не совсем согласен.

Фото: B&H Кадр з фільму Капітан Марвел

Капитан – пилот Кэрол Денверс (Бри Ларсон), которую в какой-то момент заносит на планету с суперразвитой цивилизацией кри, помогающей ей развить ее сверхчеловеческие способности. О своей земной жизни Верс (так ее называют все, включая наставника, которого играет Джуд Лоу) почти ничего не помнит и ждет, пока ее позовут стать участницей серьезной военной операции, где она докажет свою состоятельность. Кри воюют со скраллами, расой, которая, как они считают, проводит экспансию и ведет себя в целом как-то неправильно. Выполняя миссию, Верс попадает на Землю, встречает там Ника Фьюри (Сэмуэл Джексон), и мы понимаем, что все это – приквел к остальным фильмам марвеловской киновселенной, с приветом культуре 90-х, фильмам “Top Gun” и “Люди в черном 2”.

“Капитан Марвел” – не совсем обычная история происхождения героя: из-за сюжетного поворота (не будем, конечно же, говорить, какого), логика того, как Кэрол набирает силу, рушится и даже выворачивается наизнанку. По ходу сюжета главная героиня сталкивается с тем же, что и обычная девчонка: с вопросами а-ля “почему ты такая неулыбчивая?” и комментариями вроде “возьми под контроль свои эмоции, они тебе мешают”. Соответственно, и финал, где все конфликты должны получить разрешение, решен не так, как его решали раньше, когда мужчины были в центре супергеройских сюжетов.

В конечном счете, “Капитан Марвел” – со всеми неровностями и огрехами в сценарии (из-за которых многие сейчас его низведут с пьедестала самого важного фильма Marvel 2019 года) – картина о принятии себя. Способности Капитана Марвел – сверхчеловеческие, но слово “человеческий” тут важнее. Бытие человеком на примере Кэрол Денверс показывается не как что-то, что дает превосходство, чем можно измерять – правильный ты или нет, а как нечто, позволяющее тебе просто быть – во всем многообразии, кажущемся несовершенстве и миллионах заблуждений.

Фото: B&H

Все это звучит как плохая лекция на психотерапевтическом тренинге, но “Капитану Марвел” удается умостить ее между монтажными склейками и спрятать за довольно бойкой, местами сбивчивой историей про супергероиню, спасающую слабых от гнета тех, кто кажется себе сильнее.

Главная проблема “Капитана Марвел” в том, что она застряла где-то в промежутке между зрительскими ожиданиями, важностью темы и режиссерскими способностями Анны Боден и Райана Флека, ранее никогда супергеройскими фильмами не занимавшихся. Тайка Вайтити, впрочем, тоже до прихода в Marvel только независимые фильмы снимал, но с третьим “Тором” справился. Но там и давление было не таким сильным: про героя Криса Хемсворта зрители уже многое знают и готовы дать ему больше пространства для развития, включая эпическую битву под Led Zeppelin.

“Капитан Марвел” одну из главных своих битв проводит под “Just a Girl” группы No Doubt, важного коллектива для девичьего становления начала нулевых, – но и это не совсем помогает добавить Кэрол Денверс эпичности, знаковости, ощущения “вот оно, я так долго этого ждала”, которые обещал трейлер. Другой вопрос: а нужно ли Капитану Марвел, одному из самых могущественных героев этой комикс-вселенной, все это? Ответ обнаружится незадолго до финальных титров.

Фото: B&H

Конечно же, вокруг выхода в свет девчачьего супергеройского фильма в сети стоит ор до небес: если он, не приведи Минерва, соберет на цент меньше, чем какой-нибудь двадцатый “Железный человек”, многие сочтут это “провалом”. В рамках борьбы с приливами негатива у особо нервных фанатов марвеловской франшизы агрегатор Rotten Tomatoes закрыл возможность ставить оценки фильму до его официального релиза, потому что у “Капитана Марвел” стал обнаруживаться низкий зрительский рейтинг за несколько недель до старта в прокате.

В определенном смысле, наилучшая оптика, через которую стоит смотреть “Капитана Марвел” – это глаза 13-летней девочки, в чью голову запихивают невообразимое количество правил и условий, без соблюдениях которых она якобы не сможет просуществовать. Кэрол Денверс предлагает на все эти условности и правила решительный ответ; и не было в популярном кинематографе последних двадцати лет ответа убедительнее.

В прокате с 7 марта.