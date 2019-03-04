Без Совета Госкино не может начать конкурсы по распределению денег на украинское кино.

Общественные организации в сфере украинского кино выразили обеспокоенность тем, что Кабмин затягивает формирование Совета по государственной поддержке кинематографии.

Об этом говорится в открытом письме к премьер-министру Владимиру Гройсману, обнародованном на странице Ассоциации украинской киноиндустрии в фейсбуке. Письмо подписали главы общественных организаций в сфере кино.

"После того, как Кабмин одобрил постановление "Об утверждения порядка создания Совета по государственной поддержке кинематографии", украинское киносообещство ожидало как можно более скорого завершения всех формальных процедур по созданию этоо Совета. После принятия Закона о государственной поддержке кинематографии, любая государственная поддержка в сфере кинематографии может быть предоставлена только на основании решения этго Совета", – говорится письме.

Осенью 2018 года в результате конкурса были выбраны члены Совета по поддержке кинематографии. Туда вошли: Александр Шпилюк, Дмитрий Гузий, Людмила Горделадзе, Андрей Дончик, Сергей Зленко, Виталий Докаленко, Максим Маган, Андрей Халпахчи и Аркадий Непиталюк.

По состоянию на сегодняшний день Кабмин не утвердил состав Совета, что делает невозможным объявление нового питчинга Госкино.

"При этом в госбюджете на 2019 год уже предусмотрены средства на создание украинских фильмов – но их использование является фактически невозможным", – говорится в письме.

Авторы письма отмечают, что "если в ближайшее время персональный состав Совета по поддержке кинематографии не утвердят, киноотрасль потеряет не только темпы развития и продуцирования национальных фильмов, но и реноме надежного партнера перед зарубежными партнерами".

Напомним, в этом году бюджет Госкино составляет 518 млн грн.