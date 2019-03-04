Израиль приостановил продажу билетов на Евровидение

Лучшие места на шоу продали журналистам, а не обычным зрителям.

Официальный вещатель Евровидения 2019 - израильский телеканал KAN - попросил агентство по распространению билетов прекратить их продажу. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Обращение поступило после заявления министра общественной безопасности Израиля Гилада Эрдана о возможных махинациях.

"Нельзя допустить, чтобы преступники использовали историческое и радостное событие, которое, как ожидается, станет всемирным праздником, чтобы запятнать лицо государства Израиль", - заявил Эрдан.

На телеканале сообщили, что продажа приостановлена до дальнейшего распоряжения. В частности, установлено, что сотни лучших мест на основное шоу проданы спортивным функционерам и журналистам, хотя эти билеты должны были находиться в свободной продаже для публики. Организаторы считают, что это случилось в результате вмешательства в процесс продажи билетов.

Сайт остановил продажи билетов в течение 15 минут после запроса. Вещатель также обратился к публике с просьбой не паниковать и дождаться результатов расследования.

Напомним, победительница национального отбора Украины певица Maruv отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телекомпанией, после чего НОТУ отказалась от участия в конкурсе.