В программе - все, что вы хотели знать о современном искусстве.

Что такое современное искусство? Должно ли оно шокировать? Должно ли продаваться? Почему сумка "Шанель" дороже полотна современного украинского художника? Ответ на эти вы найдете в свежем выпуске программы KishkiNa, гостем которой стал известный художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

Напомним, назначение Ройтбурда, вернее попытки одесской ячейки "Оппоблока" сорвать оное, вылилось в громкую историю, в ходе которой "оппоблоковцы" настаивали на моральном разложении Ройтбурда, приведя в качестве аргумента одну из работ художника из серии "Натюрморты", написанную якобы экскрементами.

Возможно ли это? Сколько миллионов стоило Пинчуку "построить сарай с климат-контролем - на лето - для кунсовских чучел"? А также предметно о современном искусстве, смотрите в новом выпуске программы.