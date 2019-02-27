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ГлавнаяКультура

В Мистецьком Арсенале открылась выставка о культуре и истории Крыма

Выставку открыла первая леди Марина Порошенко.

Фото: facebook/Mystetskyi Arsenal
Фото: facebook/Mystetskyi Arsenal
Фото: facebook/Mystetskyi Arsenal
Фото: facebook/Mystetskyi Arsenal
Фото: facebook/Mystetskyi Arsenal
Фото: facebook/Mystetskyi Arsenal
Фото: facebook/Mystetskyi Arsenal
Фото: facebook/Mystetskyi Arsenal
Фото: facebook/Mystetskyi Arsenal
Фото: facebook/Mystetskyi Arsenal
Фото: facebook/Mystetskyi Arsenal
Фото: facebook/Mystetskyi Arsenal
Фото: facebook/Mystetskyi Arsenal
Фото: facebook/Mystetskyi Arsenal
Фото: facebook/Mystetskyi Arsenal
Фото: facebook/Mystetskyi Arsenal
Фото: facebook/Mystetskyi Arsenal
Фото: facebook/Mystetskyi Arsenal
Фото: facebook/Mystetskyi Arsenal
Фото: facebook/Mystetskyi Arsenal
Фото: facebook/Mystetskyi Arsenal
Фото: facebook/Mystetskyi Arsenal

26 февраля в Мистецьком Арсенале открылась выставка "Удивительные истории Крыма", приуроченная пятой годовщине начала борьбы с оккупацией полуострова.

Выставку открыли представители власти – первая леди Марина Порошенко, министр культуры Евгений Нищук, вице-премьер Вячеслав Кириленко, а также представитель Госдепартамента США Курт Волкер, который находится с визитом в Украине.

На выставке представлены произведения искусства и артефакты, связанные с крымской историей до конца XVIII века. Для проекта в Мистецький Арсенал привезли объекты из 15 украинских музеев.

Над проектом работала кураторская группа из восьми человек: Алим Алиев, Юлия Ваганова, Виктория Величко, Олекса Гайворонский, Ольга Мельник, Анна Орищенко, Олеся Островская-Лютая и Анна Погребная.

Выставка "Удивительные истории Крыма" продлится до 5 мая. В ее рамках также состоится образовательная программа и кураторские экскурсии. Расписание событий можно посмотреть на сайте Мистецького Арсенала.

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