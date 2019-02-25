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В Мистецьком Арсенале пройдет презентация книги дипломата Дмитрия Кулебы

Кулеба выпустил книгу "Война за реальность: как побеждать в мире фейков, правд и сообществ".

В Мистецьком Арсенале пройдет презентация книги дипломата Дмитрия Кулебы
Фото: Сергей Нужненко

В рамках выставки "Удивительные истории Крыма", которая откроется в Мистецьком Арсенале 26 февраля, состоится презентация книги украинского дипломата Дмитрия Кулебы "Война за реальность: как побеждать в мире фейков, правд и сообществ".

Об этом сообщает издательство Книголав.

"Война за наши эмоции, убеждения и выбор и идет в Украине и мире, вокруг и внутри нас. Количество линий фронта неисчеслимо. Люди воюют в семьях, онлайн-сообществах и обществах. Государства воюют с людьми, компаниями и между собой, - говорится в пресс-релизе. - Как не разорваться между сообществами и не утратить ощущение реальности, когда фейки смешались с правдами, а коммуникационная война стала более ожесточенной, чем физическая".

Презентация книги состоится с участием автора и героев книги - Виталием Дейнегой, Евгением Федченко, Владимиром Ермоленко и Яриной Ключовской.

Фото: Книголав

Презентация состоится 1 марта в 18:30. Вход по билетам на выставку "Удивительные истории Крыма".

Выставка стартует 26 февраля и продлится до 5 мая. "Крым не был изолированным и закрытым - он был бодрым пересечением культур, - говорится в описании проекта. - Этот полуостров рос и питался контатками с другими землями, но даже когда эти связи ослабевали, из взаимодействия народов Крыма, из опыта давних метрополий, всегда рождалось что-то особенное. Те, что мы сегодня переживаем как неповторимость Крыма".Над выставкой работал кураторский коллектив: Алим Алиев, Юлия Ваганова, Виктория Величко, Олекса Гайворонский, Ольга Мельник, Анна Орищенко, Олеся Островская-Лютая и Анна Погребная.

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