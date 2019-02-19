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Госкомтелерадио запретил ввоз книг "Альпина Паблишер" и еще 17 изданий

Под запрет попали и детские издания с коммунистической или советской символикой.

Госкомтелерадио запретил ввоз книг "Альпина Паблишер" и еще 17 изданий

Госкомтелерадио отказал в выдаче разрешений на ввоз в Украину 19 книг, в которых присутствуют признаки российской пропаганды. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомтелерадио.

Отказ предоставлен на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио.

Признаки пропаганды государства-агрессора найдены в нескольких книгах московского издательства "Альпина Паблишер", в частности, в книге бизнес-консультанта Сергея Бехтерева "Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом", которая построена на примерах работы властных структур РФ. Также не представлено разрешение на ввоз книги Игоря Намаконова "Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач", в которой как мантра повторяются слова "Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди".

К ввозу в Украину и продаже запрещены также следующие книги:

  • Нино Билиходзе "Грузинская кухня: любовь на вкус" (ООО "Эксмо"),
  • Натальи Малиновской "Записки практикующий ведьмы" (издательство "АСТ"),
  • Мартин Догерти "Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина" (издательство "Эксмо"), в которой фальсифицируются факты, а культурные памятники эпохи Киевской Руси называются русскими.

Не должны быть ввезены в Украину ряд детских книг и книги авторов советского периода, в оформлении которых используется коммунистическая символика и символика государства-агрессора

По данным Госкомтелерадио, с 20 мая 2017 года комитет 2382 раза отказал в выдаче разрешений на ввоз книг, в том числе 150 отказов в выдаче разрешений на ввоз 650 тыс. экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принято решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения. Еще 2232 отказа предоставлено вследствие непредоставления субъектами хозяйствования в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявление в представленных документах недостоверных сведений.

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