Первую инстанцию в Амстердаме Украина выиграла еще в 2016 году.

Апелляционный суд в Нидерландах рассмотрит дело о "скифском золоте" 11-12 марта, заявил в понедельник министр юстиции Павел Петренко.

"Мы выиграли первую инстанцию в Амстердаме, где суд признал, что эти ценности являются украинскими. 11-12 марта текущего года будет слушание в апелляционной инстанции", - цитирует министра "Интерфакс-Украина".

По его словам, у Минюста есть четкая юридическая позиция в этом деле и он рассчитывает на решение в пользу Украины. Представлять украинскую сторону в суде будет сам Петренко.

Напомним, в 2016 году окружной суд Амстердама постановил вернуть Украине экспонаты крымских музеев. Предметом спора была коллекция из 565 экспонатов, предоставленных Амстердамскому археологическому музею Алларда Пирсона для выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

Выставка проходила в 2014 году и завершилась после оккупации Крыма Российской федерацией. Согласно украинскому законодательству, музейные объекты являются частью музейного фонда Украины и Министерство культуры Украины должно решить, куда вернутся объекты с голландской выставки. Крымские музеи настаивают на неразрывности коллекций и на том, что экспонаты, вывезенные из Крыма до аннексии его Россией, должны вернуться в музеи, откуда они были взяты.