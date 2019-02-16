Американская киноакадемия решила показать вручение всех "Оскаров" в телетрансляции

На телетрансляции церемонии вручения "Оскаров" таки покажут вручение всех наград в 24-х номинациях.

Американская киноакадемия отменила свое решение вырезать вручение трех "Оскаров" ради рекламной паузы, сообщает IndieWire.

Это случилось 14 февраля после того, как президент Киноакадемии Джон Бэйли и ее глава Доун Хадсон встретились с группой известных операторов, включая Эммануэля Любецки, Хойте ван Хойтема, Рейчел Моррисон и других.

Решение исключить вручение "Оскаров" за лучшую операторскую работу и лучший монтаж (а также лучший грим и прически) из телетрансляции церемонии было принято 11 февраля и вызвало бурную дискуссию в среде. Ожидалось, что эти награды вручат, пока по ТВ будет идти рекламная пауза – их показали бы в онлайн-трансляции, но по ТВ продемонстрировали бы уже после завершения церемонии.

После того, как Киноакадемия объявила о своем решении, против него высказался ряд кинематографистов, была создана петиция, собравшая 14 тыс подписей. Противники решения наставивали, что операторская работа и монтаж – это основа кинематографа, ремёсла, которые имеют кинематографическую природу и не позаимствованы этим искусством у театра, фотографии или литературы.

Отметим, что это уже третье решение, которое Американская киноакадемия принимает в преддверии 91-й церемонии и отменяет. В прошлом году Киноакадемия решила ввести номинацию "за достижения в популярном кино", но после резкой критики передумала. Затем ведущим церемонии был назначен комик Кевин Харт, но после того, как в его твиттере обнаружили гомофобные высказывания, Харта уволили с этой должности. 91-я церемония вручения "Оскаров" состоится без основного ведущего – 24 февраля 2019 года.