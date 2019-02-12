Вручение "Оскаров" за операторскую работу и монтаж не покажут во время телетрансляции

Четыре "Оскара" в этом году вручат во время перерывов на рекламу.

Американская киноакадемия приняла решение вручить четыре "Оскара" во время рекламной паузы и показать их вручение в записи уже после церемонии.

Об этом сообщает IndieWire.

Каждый год набор из четырех категорий, победители в которых будут объявлены во время рекламы, перебивающей телетрансляцию, будет меняться. В этом году вручение "Оскаров" за лучшую операторскую работу, монтаж, грим и прически и лучшую короткометражную картину покажут после церемонии в записи.

В целом среди номинаций, которые будут вырезать в дальнейшем, могут оказаться "лучший звук", "лучшее сведение звука" и документальные категории.

При этом впервые в истории "Оскары" будут транслироваться онлайн и там четыре исключенные из телетрансляции номинации покажут.

Вырезать четыре номинации из трансляции решили из-за стремления сократить хронометраж "Оскаров", сделав его короче, чем три часа.

Президент киноакадемии Джон Бэйли, оператор, в своем письме членам киноакадемии отметил, что церемония вручения "Оскаров" должна развиваться, чтобы продолжать популялизировать кино среди широкой аудитории.

Решение не показывать вручение "Оскаров" за лучшие операторскую работу и монтаж раскритиковали представители киноиндустрии в Голливуде. Номинант на "Оскар" Альфонсо Куарон написал в своем твиттере: "В истории кино выходили шедевры без звука, цвета, без истории, актеров или музыки. Но нет ни одного фильма без операторской работы и монтажа".

In the history of CINEMA, masterpieces have existed without sound, without color, without a story, without actors and without music. No one single film has ever existed without CINEMAtography and without editing. — Alfonso Cuaron (@alfonsocuaron) February 12, 2019

Его коллега Гильермо дель Торо, обладатель "Оскара" за "Форму воды", также пишет: "Я бы не хотел предлагать категории, которые нужно вырезать из трансляции "Оскаров", но операторская работа и монтаж – это сердце нашего ремесла. Они не унаследованы от театральной традиции или литературы: они есть кино".

If I may: I would not presume to suggest what categories to cut during the Oscars show but - Cinematography and Editing are at the very heart of our craft. They are not inherited from a theatrical tradition or a literary tradition: they are cinema itself. — Guillermo del Toro (@RealGDT) February 12, 2019

Церемония вручения "Оскаров" состоится 24 февраля.

В 2018 году премию за лучшую операторскую работу получил легендарный Роджер Дикинс за работу над "Бегущим по лезвию 2049", а за лучший монтаж отметили фильм "Дюнкерк".

Ранее в прошлом году Американская киноакадемия пыталась внедрить новую номинацию – за лучший популярный фильм, – чтобы повысить рейтинги трансляции, но позже от этой идеи отказались.