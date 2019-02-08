В Украине начали формировать новый состав Оскаровского комитета

Комитет, который будет работать в ближайшие три года, объявят 11 марта.

Национальный союз кинематографистов Украины, Ассоциация продюсеров и Госкино начали формировать новый состав Украинского Оскаровского комитета.

Об этом сообщается на сайте Госкино.

Процедуру формирования комитета, который определяет, какой фильм Украина выдвигает ежегодно на "Оскар", согласно регламенту, осуществляет Общественный совет Украинского Оскаровского комитета из собственного состава. Так, по процедуре, каждый из членов Совета выдвигает по пять человек из состава, после чего формируется рейтинговый список из людей, набравших наибольшее количество голосов. Состав комитета утверждает НСКУ, Ассоциация продюсеров и Госкино.

Каденция комитета – три года. В предыдущем составе было 16 человек.

В состав Общественного совета входят граждане Украины, которые являются:

членами Европейской киноакадемии;

режисссерами украинских фильмов-участников кинофестивалей класса "А", начиная с 1991 года;

кинематографистами-лауреатами кинофестивалей класса "А", начиная с 1991 года;

членами Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI).

На данный момент в Совет входит 80 человек, некоторых из них заявили, что не будут выдвигать свои кандидатуры в состав нового Оскаровского комитета (напротив их имен стоит (*).

Выдвижение кандидатур в Комитет будет проходить с 9 февраля по 3 марта 2019 года.

Новый состав Оскаровского комитета объявят 11 марта.

Состав Общественного совета Украинского Оскаровского комитета (укр.):

Алієв Наріман

Асонова Ірина

Бадьйор Дарія (FIPRESCI) (*)

Балаян Роман (EFA)

Батурин Олег (FIPRESCI)

Бігун В’ячеслав

Бондарчук Роман

Борщевський Олег (EFA) (*)

Васильєв Сергій-мол. (FIPRESCI) (*)

Васянович Валентин (EFA)

Волошенюк Оксана (FIPRESCI)

Врода Марина

Гордійчук Ірина (FIPRESCI)

Гресь Олена (EFA)

Гужва Лідія

Гусєв Олександр (FIPRESCI)

Дем’яненко Олена (EFA)

Десятерик Дмитро (FIPRESCI)

Дончик Андрій

Ер Горбач Марина (EFA)

Єршова Олена (EFA)

Зленко Сергій (EFA) (*)

Зубавіна Ірина (FIPRESCI)

Іванов Денис (EFA)

Каптан Микола

Коваль Степан

Кондакова Марія

Костюк Остап

Кравчишин Іван

Криштофович В’ячеслав

Ксьонда Максим

Кудрявцева Надія (EFA)

Куріна Аксінья (FIPRESCI)

Курков Андрій (EFA)

Лавренюк Сергій (EFA)

Лисенко Сергій

Лодигін Ярослав

Лозниця Сергій (EFA)

Маслобойщиков Сергій

Мислицька Ія (EFA)

Михальчук Сергій (*)

Мінзянов Юрій (EFA)

Москаленко Олексій (EFA)

Мусієнко Наталія (FIPRESCI)

Мусієнко Оксана (FIPRESCI)

Нікітюк Марися (EFA)

Новікова Людмила (FIPRESCI) (*)

Одуденко Владлен (EFA)

Олесов Єгор (EFA)

Осовська Уляна (*)

Остріков Павло (EFA)

Парфан Надія

Першко Олексій (FIPRESCI)

Половинка Наталка

Полянський Тимур (EFA)

Пустовіт Анастасія

Рубашевська Олена (FIPRESCI)

Ряшин Влад (EFA)

Сінькевич Юлія (EFA)

Скопелідіс Віталій (EFA)

Слабошпицька Олена (EFA)

Слабошпицький Мирослав (EFA)

Сліпченко Катерина (FIPRESCI)

Сміт Єлизавета (EFA)

Степанська Марина

Степанський Сергій (EFA)

Сухолиткий-Собчук Дмитро (EFA)

Сушко Павло (EFA)

Тихий Володимир (*)

Тичина Ольга (FIPRESCI) (*)

Томашпольський Дмитро (EFA) (*)

Томенко Тарас (EFA)

Тримбач Сергій (FIPRESCI)

Трофіменко Вікторія

Фетисова Олена (EFA)

Філатов Антон (FIPRESCI)

Халпахчі Андрій (EFA)

Чепелик Оксана

Шапіро Олександр

Шпилюк Алік (EFA, FIPRESCI)

Напомним, в предыдущие три года Украинский Оскаровский комитет выдвинул на "Оскар" от Украины такие фильмы: "Украинские шерифы" Романа Бондарчука, "Уровень черного" Валентина Васяновича и "Донбасс" Сергея Лозницы.