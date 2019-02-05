Киноакадемия назвала 14 имен тех, кто будет вручать "Оскары"

В списке 13 актеров и один дирижер с оркестром.

Американская киноакадемия озвучила имена первых 14 человек, которые в этом году будут вручать премии на церемонии вручения премии "Оскар".

Соответствующая информация опубликована на сайте Академии.

Ими стали актеры Аквафина, Дэниел Крейг, Крис Эванс, Тина Фей, Вупи Голдберг, Бри Ларсон, Дженнифер Лопес, Эми Полер, Майя Рудольф, Амандла Стенберг, Шарлиз Терон, Тесса Томпсон, Констанс Ву, а также дирижер Густаво Дудамель вместе с Филармоническим оркестром Лос-Аджелеса.

Сообщается, что это не все люди, которые 24 февраля 2019 года будут объявлять победителей престижной кинопремии. Имена остальных будут объявлены позже.

Напомним, изначально ведущим должен был быть комик и актер Кевин Харт. В декабре именно его киноакадемия избрала для проведения 91-й церемонии вручения премии. Однако вокруг Харта возник скандал, связанных с гомофобскими высказываниями в сети, и ему отказали в праве вести церемонию.

Пока что 91-я церемония вручения "Оскаров" остается без главного ведущего. В 2018 и 2017 годах им был телеведущий Джимми Киммел.