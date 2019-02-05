Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Кто стоит за отстранением Ульяны Супрун
Депутаты Ляшко заблокировали трибуну Рады
Депутаты Ляшко заблокировали трибуну Рады
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Лукашенко решился на "беспрецедентный шаг" ради нацбезопасности
Почему Украина не может назначить недостающих послов за рубежом
Почему Украина не может назначить недостающих послов за рубежом
Нарастающая тревога
Нарастающая тревога
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Афонско-Кремлевский старец Ефрем и чартер на Женеву​
Учителя физкультуры, которого избил отец ученика лицея на Оболони, выписали из больницы
Учителя физкультуры, которого избил отец ученика лицея на Оболони, выписали из больницы
Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра (обновлено)
Суд запретил Супрун исполнять обязанности министра (обновлено)
"Укрзализныця" назвала самые популярные поезда за границу
"Укрзализныця" назвала самые популярные поезда за границу
ГлавнаяКультура

Киноакадемия назвала 14 имен тех, кто будет вручать "Оскары"

В списке 13 актеров и один дирижер с оркестром.

Киноакадемия назвала 14 имен тех, кто будет вручать "Оскары"
Фото: pinterest.com

Американская киноакадемия озвучила имена первых 14 человек, которые в этом году будут вручать премии на церемонии вручения премии "Оскар"

Соответствующая информация опубликована на сайте Академии.

Ими стали актеры Аквафина, Дэниел Крейг, Крис Эванс, Тина Фей, Вупи Голдберг, Бри Ларсон, Дженнифер Лопес, Эми Полер, Майя Рудольф, Амандла Стенберг, Шарлиз Терон, Тесса Томпсон, Констанс Ву, а также дирижер Густаво Дудамель вместе с Филармоническим оркестром Лос-Аджелеса.

Сообщается, что это не все люди, которые 24 февраля 2019 года будут объявлять победителей престижной кинопремии. Имена остальных будут объявлены позже.

Напомним, изначально ведущим должен был быть комик и актер Кевин Харт. В декабре именно его киноакадемия избрала для проведения 91-й церемонии вручения премии. Однако вокруг Харта возник скандал, связанных с гомофобскими высказываниями в сети, и ему отказали в праве вести церемонию.

Пока что 91-я церемония вручения "Оскаров" остается без главного ведущего. В 2018 и 2017 годах им был телеведущий Джимми Киммел.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также