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Скончался 35-летний рэпер Децл

Он потерял сознание в гримерке.

Скончался 35-летний рэпер Децл
Кирилл Толмацкий
Фото: 24СМИ

Умер рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл. Об этом сообщил его отец Александр Толмацкий, передает Meduza.

"Он потерял сознание в гримерке, прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть", - говорится в сообщении.

Децлу было 35 лет.

По словам его концертного директора Павла Беленца, артисту стало плохо в ночь на 3 февраля после выступления на корпоративе в ночном клубе Ижевска.

Беленец сказал, что, по предварительным данным, Децл умер от остановки сердца. Точная причина смерти станет известна после экспертизы, добавил он.

По факту смерти Толмацкого правоохранительные органы начали проверку, назначено судебно-медицинское исследование, сообщили в СУ Следкомитета РФ по Удмуртии.

Первый альбом Децла «Кто? Ты» вышел в 2000 году, было продано более миллиона копий. На нем были такие треки как «Слезы», «Вечеринка» и «Кровь, моя кровь». Последняя пластинка «Неважно кто там у руля» вышла в ноябре 2018 года.

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