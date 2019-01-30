На кинофестивале Санденс показали фильм о предполагаемых сексуальных преступлениях Майкла Джексона

На фестивале независимого кино Санденс в Штатах состоялась премьера четырехчасового фильма Дэна Рида “Покидая Неверленд”, рассказывающего о сексуальных домогательствах со стороны Майкла Джексона.

Как сообщает Associated Press, члены семьи Майкла Джексона заявили, что они “разъярены” тем, что двое мужчин, которые обвиняют Джексона в сексуальном насилии над ними, получили дополнительное внимание из-за нового документального фильма.

“Майкл всегда подставлял другую щеку, и мы всегда подставляли другую щеку, когда люди преследовали членов нашей семьи – это путь Джексона”, – говорится в заявлении семьи. “Но мы не можем просто стоять в стороне, пока продолжаются публичные самосуды ... Майкл не здесь, чтобы защищаться, иначе эти обвинения не были бы сделаны”, - добавляют они.

Родственники певца отмечают, что Майкла Джексона подвергли тщательному расследованию, которое включало неожиданный налет на его ранчо “Неверлэнд”. Его оправдали на уголовном процессе в 2005 году по делу, касающемуся другого молодого человека.

Герои фильма “Покидая Неверлэнд” - Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак - заявляют, что подвергались сексуальному насилию со стороны Джексона, когда они были мальчиками.

На суде в 2005-м Робсон давал показания, говоря, что он много раз спал в комнате Джексона, но тот никогда не издевался над ним. Сейфчук тогда сделал аналогичные заявления.

Но в 2013 году оба мужчины подали новые иски, заявив, что стресс и травма заставили их признать, что они подвергались сексуальному насилию. Иски были отклонены по техническим причинам, но находятся под апелляцией.

В заявлении семьи Джексона мужчины называются “лжесвидетелями” из-за этого обращения. Родственники “взбешены” тем, что средства массовой информации без доказательств решили “поверить слову двух общепризнанных лжецов по сравнению со словами сотен семей и друзей по всему миру, которые провели время с Майклом”.

Сама лента за свое содержание успела получить от критиков звание “фильма ужасов”, поскольку основана на детальных рассказах Робсона и Селфчука о насильственных сексуальных контактах с Джексоном. Сообщалось также, что в зале кинотеатра присутствовали медики из-за наличия в фильме детального описания насилия Джексона над мальчиками.

Запланировано, что “Покидая Неверлэнд” выйдет в эфир весной на канале HBO и на “Channel 4” в Великобритании.

Майкл Джексон умер в 2009 в результате передозировки лекарств, прописанных личным врачом Конрадом Мюрреем. В 2011 году его признали виновным в непредумышленном убийстве певца и приговорили к четырем годам заключения.