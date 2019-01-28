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В Киеве прошла выставка иллюстраций к англоязычному переводу "Катерины" Тараса Шевченко

Автор иллюстраций - художник Николай Толмачев.

В галерее «The Naked Room» состоялась выставка иллюстраций к новому изданию поэмы «Катерина» Тараса Шевченко, вышедшее в издательстве «Основы».

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Выставка открыла новую программу галереи, в рамках которой будут проводиться короткие выставки, акции и pop-up экспозиции, длящиеся несколько дней в промежутке между проектами основной программы.

Автором иллюстраций англоязычной «Катерины» от издательства «Основы» стал Николай Толмачев. Арт-директор издательства «Основы» Анна Копылова рассказала, что художника, который смог бы удачно проиллюстрировать книгу, искали приблизительно три года.

«Произведения Толмачева – и иллюстрации к «Катерине» в частности – убедительно демонстрируют, насколько «классические» станковые произведения могут быть актуальными и неоднозначными для восприятия сегодня», – прокомментировали работу иллюстратора кураторки «The Naked Room» Мария Ланько и Лизавета Герман.

Иллюстрация Николая Толмачева к &quot;Катерине&quot;
Фото: Ангелина Мачулка
Иллюстрация Николая Толмачева к "Катерине"

Иллюстрации Николая Толмачева к &quot;Катерине&quot;
Фото: Ангелина Мачулка
Иллюстрации Николая Толмачева к "Катерине"

Выставка иллюстраций Николая Толмачева к &quot;Катерине&quot;
Фото: Ангелина Мачулка
Выставка иллюстраций Николая Толмачева к "Катерине"

Николай Толмачев – украинский художник, который в 20 лет выиграл грант на обучение в Национальной высшей школе изящных искусств во Франции. Сейчас он сотрудничает с галереей «Da-End» в Париже.

Ангеліна Мачулка , Журналістка-практикантка
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