Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику

Україна розраховує, що цінний вантаж, які перевозили інкасатори Ощадбанку, Угорщина поверне законному власнику.

Таку заяву робив голова НБУ Андрій Пишний після брифінгу Міністерства закордонних справ для послів держав ЄС, США та інших партнерів.

Пишний повідомив, що українська перевірка підтвердила, що вантаж був оформлений належним чином.

«Пакет супровідних документів відповідає нормам Митного кодексу, договори не мають зауважень з нашого боку. Також Ощадбанк має відповідну ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті», - розповів очільник Нацбанку.

Також Україна не має жодних зауважень щодо виконання банками міжнародних перевезень готівкової валюти у межах укладених міжнародних договорів, які підтверджені відповідними документами з боку обох банків.

«Перевезення готівки виключно наземним транспортом є стандартною практикою з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну (до цього вони здійснювалися авіатранспортом). Не є аномалією й обсяги коштів, які перевозять банки. Попит на готівкову валюту викликаний об’єктивними причинами, пов’язаними із повномасштабною війною...», - зазначив глава НБУ.

Пишний додав, що у 2023 році скасували обмеження на купівлю готівкової іноземної валюти населенням, щоб мінімізувати спред між курсом на готівковому та безготівковому ринках. Тому зросла необхідність завезення в Україну значних обсягів готівкової іноземної валюти, яку українські банки отримують у європейських партнерів взамін безготівкової валюти.

«Тож подібні рейси здійснюються інкасаторськими машинами Ощадбанку та інших банків щотижня. Ми скомунікували з усіма банками, які здійснюють транскордонне перевезення цінностей. Наша рекомендація: скоригувати маршрути та виключити проїзд територіями країн, де є ризики блокування перевезень», - повідомив Пишний.

Глава Нацбанку також повідомив, що Угорщина досі не надала чітку класифікацію порушень, підтверджених документами, щодо українських громадян.

«Тож жодних законних підстав для затримання громадян України, які супроводжували вантаж, немає. Що власне і опосередковано підтверджує той факт, що працівників інкасаторських бригад ніби то готують до депортації з Угорщини, а значить жодних кримінальних справ проти них не відкрито», - підсумував Пишний.

Що відомо про затримання українців в Угорщині