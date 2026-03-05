Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ДПС планує у травні запустити можливість декларувати доходи громадян через Дію

До нинішньої кампанії декларування зробити це не встигли.

Епіцентр виробників
ДПС планує у травні запустити можливість декларувати доходи громадян через Дію
Державна податкова служба
Фото: ДПС

Державна податкова служба планує в травні реалізувати можливість подачі декларування доходів громадян через Дію. Про це тимчасова в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух повідомила під час публічного діалогу, організованого в межах спецпроєкту “Епіцентр виробників”.  

Спершу реалізувати цей проєкт спільно з Мінцифри планували до нинішньої кампанії з декларування, але зрештою його відклали. Карнаух нагадала, що задекларувати доходи за минулий рік можна до травня. 

“Я хотіла в цю деклараційну кампанію встигнути для громадян України запровадити цей сервіс”, – прокоментувала керівниця ДПС.

Українці, що виїхали за кордон і не є податковими резидентами країн, в яких вони мешкають, можуть подати декларації до цієї ж дати – 1 травня. Нерезиденти України, щоб уникнути подвійного оподаткування, спершу мають подбати про те, щоб отримати відповідну довідку.

По країнах уже розіслали дорожні карти з роз’ясненням, як уникнути подвійного оподаткування, як отримати довідку про статус резидента або нерезидента, які доходи включаються до оподаткування. Карнаух підкреслила, що Україна має угоди про уникнення подвійного оподаткування з 74 країнами. 

Торік декларації Україні подали 75 000 громадян, що перебували за кордоном. 

