ГоловнаЕкономікаБізнес

Податкова підозрює, що третина ювелірного ринку звітує про виторг, який не покриває навіть базові витрати

Торік у сфері торгівлі ювелірними виробами було здійснено понад 250 перевірок: штрафи склали – 91 млн грн. 

Податкова підозрює, що третина ювелірного ринку звітує про виторг, який не покриває навіть базові витрати
В.о. голови ДПС Леся Карнаух
Фото: ДПС

Державна податкова служба підозрює, що третина підприємців, які працюють на ювелірному ринку України, приховує реальні обороти і звітує про такий обсяг, який навіть не покриває базові витрати бізнесу.

Про це повідомила пресслужба ДПС.

В. о. голови ДПС Леся Карнаух взяла участь у спільній зустрічі директора БЕБ Олександра Цивінського, голови Державної служби з питань праці Ігоря Дегнери, фахівців ДПС і Нацбанку з представниками ювелірного ринку.

Проблеми, які озвучили підприємці галузі, в переважній більшості, це - постійні обстріли, брак електроенергії, нестача персоналу. Також додається постійне зростання цін на сировину, нерівна конкуренція, велика частка імпортних виробів, які витісняють українських виробників.

 Загалом на сьогодні на ринку роздрібної торгівлі ювелірними виробами працюють понад 2,1 тис. суб’єктів господарювання, із них 95 % – ФОПи на спрощеній системі оподаткування.

"Попри певний позитив, аналіз ДПС показав, що частина суб’єктів господарювання декларує дуже низькі обороти. Торік третина підприємців звітувала про виторги до 100 тис. грн на місяць. Але на практиці це навіть не покриває базові витрати бізнесу – оплату праці, оренду приміщень, закупівлю товару та податки. Тому, вочевидь є заниження обсягів реалізації та неповне проведення операцій через РРО/ПРРО", – зазначила Карнаух.

Торік у сфері торгівлі ювелірними виробами проведено 254 фактичні перевірки. Штрафи склали – 91 млн грн, виявили 10 випадків використання незадекларованої праці.

У ДПС також зазначили, що зарплата, яку декларують – це 8-9 тис. грн. Фактично ж, як показує аналіз, пропонують зарплату в 2-3 рази більшу. Також податківці звертають увагу на застосування схем "дроблення бізнесу". Так, наприклад, під час перевірки одного з ювелірних брендів встановлено, що він у своїй роботі використовував 18 ФОПів.

"Проблеми є. Це визнають і представники сфери. Вирішити їх допоможе постійний системний діалог. І закривати очі на порушення, тим більше толерувати їх, ми не збираємося. Зустрічі стануть регулярними, щоб напрацювати спільну дорожню карту з детінізації сфери", – наголосила Карнаух.

  • У січні ДПС заявила, що зменшує кількість перевірок бізнесу та змінює підхід у взаємодії з підприємцями. Після запровадження мораторію кількість фактичних перевірок скоротилася більш ніж на чверть — на 27%. Водночас, ДПС наголошує, що мораторій не означає повної відмови від контролю. 
