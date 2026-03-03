ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Reuters: у ЦРУ прогнозували, що в разі загибелі Хаменеї його замінять представники КВІР
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ГоловнаЕкономікаДержава

У США пообіцяли стримати ціни на нафту і газ на тлі війни на Близькому Сході

Держсекретар Рубіо анонсував заходи щодо пом'якшення економічних наслідків збройного протистояння. 

У США пообіцяли стримати ціни на нафту і газ на тлі війни на Близькому Сході
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати працюють над заходами, які допоможуть стримати різке зростання ціни на нафту та газ, яке сталося через війну проти Ірану, яку ведуть США, Ізраїль та їхні близькосхідні союзники. 

Як пише Reuters, кроки щодо стабілізації цін на енергоносії анонсував державний секретар Марко Рубіо під час спілкування з журналістами у Капітолії. 

За словами очільника американської дипломатії, міністр фінансів Скотт Бессент та міністр енергетики Кріс Вайт мають оприлюднити план протидії економічній кризі вже у вівторок, 3 березня. 

Рубіо визнав, що в адміністрації Дональда Трампа очікували реакції нафтових ринків на бойові дії проти Ірану. 

Внаслідок обстрілів Тегераном низки нафтових об'єктів на Аравійському півострові, а також проблем з проходженням суден критично важливою Ормузькою протокою ціни на енергоносії зазнали найбільшого зростання за тривалий час. Зокрема газ на європейських та азійських ринках подорожчав одразу на 50%.  

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies