У США пообіцяли стримати ціни на нафту і газ на тлі війни на Близькому Сході

Сполучені Штати працюють над заходами, які допоможуть стримати різке зростання ціни на нафту та газ, яке сталося через війну проти Ірану, яку ведуть США, Ізраїль та їхні близькосхідні союзники.

Як пише Reuters, кроки щодо стабілізації цін на енергоносії анонсував державний секретар Марко Рубіо під час спілкування з журналістами у Капітолії.

За словами очільника американської дипломатії, міністр фінансів Скотт Бессент та міністр енергетики Кріс Вайт мають оприлюднити план протидії економічній кризі вже у вівторок, 3 березня.

Рубіо визнав, що в адміністрації Дональда Трампа очікували реакції нафтових ринків на бойові дії проти Ірану.

Внаслідок обстрілів Тегераном низки нафтових об'єктів на Аравійському півострові, а також проблем з проходженням суден критично важливою Ормузькою протокою ціни на енергоносії зазнали найбільшого зростання за тривалий час. Зокрема газ на європейських та азійських ринках подорожчав одразу на 50%.