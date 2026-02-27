Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Свириденко: українці подали вже понад 600 заявок на отримання енергокредитів

Енергокредит під 0% дозволяє підприємству придбати генератор потужністю 80 кВт. 

Свириденко: українці подали вже понад 600 заявок на отримання енергокредитів
Юлія Свириденко
Фото: Юлія Свириденко

У лютому українські підприємці подали вже 606 заявок на отримання нульових кредитів на придбання енергообладнання, повідомляє Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Енергокредит під 0% дозволив підприємству придбати генератор потужністю 80 кВт. Компанія планує продовжити інвестувати у власну енергонезалежність. Програма доступна для мікро-, малого та середнього бізнесу в межах "Доступних кредитів 5–7–9": до 10 млн грн на строк до 3 років. Різницю банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва. За кошти можна придбати когенераційні установки, дизельні, бензинові та газові генератори", – ідеться у повідомленні.

Як приклад участі у програмі глава уряду навела деревообробну компанію Woodman Group. "Деревообробна галузь дуже залежить від енергетики. Тому з початку відключень компанія одразу почала шукати можливості, які б дозволили мінімізувати ризики зупинки виробництва".

"Щоб отримати кредит, потрібно подати заявку до банку-партнера програми, пройти оцінку та отримати рішення банку. Такі заявки розглядаються пріоритетно", – додає Свириденко.

