Через російські обстріли сьогодні є знеструмлені споживачі у шести областях

Станом на ранок 27 лютого через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.
Про це повідомили у Міненерго.
Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. Енергетики виходять на об’єкти одразу після відбою тривог і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити домівки, лікарні, школи та підприємства.
Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств – графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення.
- Внаслідок обстрілів Україні в ніч на 26 лютого сталось аварійне відключення декількох високовольтних ліній.