Японія виділяє 41 млн доларів на відновлення України

Уряд Японії виділяє 6,2 млрд японських єн (приблизно 41 млн доларів США) на першочергові потреби України у відбудові.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме підписали Угоду щодо надання грантової допомоги для реалізації п’ятої фази Програми екстреного відновлення.

Цей етап фінансування спрямований на зміцнення стійкості критичної інфраструктури та підтримку соціально значущих секторів. Кошти розподілять за чотирма пріоритетними напрямами:

муніципальна інфраструктура,

охорона здоров’я,

підтримка агросектору,

підтримка суспільного мовлення.

У межах попередніх фаз Програми екстреного відновлення було виділено 100 млрд японських єн.

"Відтоді громади, державні установи та відомства отримали спецтехніку для розчищення завалів, генератори та інше енергетичне обладнання, обладнання та рейки для відновлення залізничної інфраструктури, модульні мости. А також — обладнання для водоканалів та спецтехніку для комунальних підприємств, обладнання для гуманітарного розмінування, медичне устаткування для регіональних лікарень, обладнання для освітніх закладів та підтримки агросектору тощо", - йдеться в повідомленні.