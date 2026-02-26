СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Японія виділяє 41 млн доларів на відновлення України

Кошти спрямують на муніципальну інфраструктуру, охорону здоров'я, підтримку агросектору та суспільного мовлення.

Японія виділяє 41 млн доларів на відновлення України
Фото: Укрінформ

Уряд Японії виділяє 6,2 млрд японських єн (приблизно 41 млн доларів США) на першочергові потреби України у відбудові.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

 Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме підписали Угоду щодо надання грантової допомоги для реалізації п’ятої фази Програми екстреного відновлення.

 Цей етап фінансування спрямований на зміцнення стійкості критичної інфраструктури та підтримку соціально значущих секторів. Кошти розподілять за чотирма пріоритетними напрямами:

  • муніципальна інфраструктура,
  • охорона здоров’я, 
  • підтримка агросектору,
  • підтримка суспільного мовлення. 

У межах попередніх фаз Програми екстреного відновлення було виділено 100 млрд японських єн. 

"Відтоді громади, державні установи та відомства отримали спецтехніку для розчищення завалів, генератори та інше енергетичне обладнання, обладнання та рейки для відновлення залізничної інфраструктури, модульні мости. А також — обладнання для водоканалів та спецтехніку для комунальних підприємств, обладнання для гуманітарного розмінування, медичне устаткування для регіональних лікарень, обладнання для освітніх закладів та підтримки агросектору тощо", - йдеться в повідомленні.

  • Україна отримала грант від Японії та Канади розміром $690 млн в межах механізму ERA.
  • Японія планує приєднатися до ініціативи під керівництвом НАТО з надання Україні боєприпасів та обладнання американського виробництва (PURL)
