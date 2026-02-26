Переговори в Женеві: сьогодні українська делегація зустрінеться з Віткоффом та Кушнером

українська делегація на переговорах у Женеві 17 лютого 2026 року

Сьогодні у Женеві відбудеться черговий раунд перемовин делегацій України та Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров.

"Продовжуємо роботу в межах переговорного процесу. Запланована двостороння зустріч з американською делегацією – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. З українського боку разом зі мною в делегації сьогодні Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак", - зазначив він.

Умєров також розповів, що разом з економічною командою уряду детально опрацьовуються механізми економічної підтримки й відновлення України, інструменти залучення інвестицій та довгострокової співпраці.

"Також разом з Давидом обговоримо підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони – необхідно синхронізувати позиції перед цим етапом. Важливий блок – гуманітарний трек і питання можливих обмінів. Розраховуємо на конкретні результати щодо повернення наших громадян. Працюємо на практичні рішення. Про підсумки повідомимо після завершення зустрічі", - додав Умєров.