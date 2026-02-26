144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Головна

Переговори в Женеві: сьогодні українська делегація зустрінеться з Віткоффом та Кушнером

Наразі детально опрацьовуються механізми економічної підтримки й відновлення України. 

Переговори в Женеві: сьогодні українська делегація зустрінеться з Віткоффом та Кушнером
українська делегація на переговорах у Женеві 17 лютого 2026 року
Фото: Telegram/Рустем Умєров

Сьогодні у Женеві відбудеться черговий раунд перемовин делегацій України та Сполучених Штатів Америки. 

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров.

"Продовжуємо роботу в межах переговорного процесу. Запланована двостороння зустріч з американською делегацією – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. З українського боку разом зі мною в делегації сьогодні Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак", - зазначив він. 

Умєров також розповів, що разом з економічною командою уряду детально опрацьовуються механізми економічної підтримки й відновлення України, інструменти залучення інвестицій та довгострокової співпраці.

"Також разом з Давидом обговоримо підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони – необхідно синхронізувати позиції перед цим етапом. Важливий блок – гуманітарний трек і питання можливих обмінів. Розраховуємо на конкретні результати щодо повернення наших громадян. Працюємо на практичні рішення. Про підсумки повідомимо після завершення зустрічі", - додав Умєров. 

﻿
