Стефанчук відповів на звинувачення спікера парламенту Грузії: нам не треба повчання від ретрансляторів "руського міру"

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів на звинувачення грузинського колеги Шалви Папуашвілі про невдячність України за підтримку Грузією резолюції ООН. У дописі в Facebook Стефанчук підкреслив, що українці – вдячна нація і шанує кожного, хто допомагає в боротьбі за власну свободу і право вибору.

Україна вдячна грузинському народу, який точно знає, що таке гідність. Народу, який сміливо виходить на площі міст і підтримку України, зазначив Стефанчук.

"Народу, який у складі грузинських добровольчих батальйонів б'ється пліч-о-пліч проти спільного російського ворога. На цьому тлі голосування «за» резолюцію ООН, в якій йдеться про підтримку України та повагу до територіальної цілісності – це точно не благодійність і не подвиг. Це мінімальний рівень пристойності у 2026 році", – зазначив він.

Стефанчук додав: "Тому, хто постійним доріканням про «невдячність» України, яка стікає кровʼю у боротьбі за своє право жити, насправді прикриває втрату власної гідності та демонструє натомість ницу покірність, хочу нагадати слова великого грузинського філософа Мераба Мамардашвілі: «Не існує ні формули людської свободи, ні ліків від людського ідіотизму. Політична ефективність – не головне. Головне – свобода»".

Спікер ВР заявив, що Україна не потребує повчань від моралізаторів, які ретранслюють наративи "руського міра".

Контекст

Допис голови українського Парламенту є відповіддю на заяви Папуашвілі про "невдячність" президента Володимира Зеленського. Він сказав, що Грузія "підтримує український народ, але ні Зеленський, ні Брюссель не заслуговує нашої підтримки, вони – невдячні люди", цитувало його видання "Грузія online".

Відповідну заяву він зробив, коментуючи підтримку Грузією Резолюції ООН "Про підтримку тривалого миру".

Шалва Папуашвілі представляє партію "Грузинська мрія", відому симпатіями до Росії і наслідуванням політики Кремля в питаннях утиску прав ЛГБТ та переслідуванням активістів. У 2024 влада Грузії вирішила зупинити процес євроінтеграції в країні, а торік – закрити Антикорупційне бюро.