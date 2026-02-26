"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
ГоловнаСвіт

Стефанчук відповів на звинувачення спікера парламенту Грузії: нам не треба повчання від ретрансляторів "руського міру"

Шалва Папуашвілі назвав президента України "невдячним". 

Стефанчук відповів на звинувачення спікера парламенту Грузії: нам не треба повчання від ретрансляторів "руського міру"
Рустан Стефанчук
Фото: Анна Стешенко

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів на звинувачення грузинського колеги Шалви Папуашвілі про невдячність України за підтримку Грузією резолюції ООН. У дописі в Facebook Стефанчук підкреслив, що українці – вдячна нація і шанує кожного, хто допомагає в боротьбі за власну свободу і право вибору.

Україна вдячна грузинському народу, який точно знає, що таке гідність. Народу, який сміливо виходить на площі міст і підтримку України, зазначив Стефанчук.

"Народу, який у складі грузинських добровольчих батальйонів б'ється пліч-о-пліч проти спільного російського ворога. На цьому тлі голосування «за» резолюцію ООН, в якій йдеться про підтримку України та повагу до територіальної цілісності – це точно не благодійність і не подвиг. Це мінімальний рівень пристойності у 2026 році", – зазначив він. 

Стефанчук додав: "Тому, хто постійним доріканням про «невдячність» України, яка стікає кровʼю у боротьбі за своє право жити, насправді прикриває втрату власної гідності та демонструє натомість ницу покірність, хочу нагадати слова великого грузинського філософа Мераба Мамардашвілі: «Не існує ні формули людської свободи, ні ліків від людського ідіотизму. Політична ефективність – не головне. Головне – свобода»".

Спікер ВР заявив, що Україна не потребує повчань від моралізаторів, які ретранслюють наративи "руського міра".

Контекст

Допис голови українського Парламенту є відповіддю на заяви Папуашвілі про "невдячність" президента Володимира Зеленського. Він сказав, що Грузія "підтримує український народ, але ні Зеленський, ні Брюссель не заслуговує нашої підтримки, вони – невдячні люди", цитувало його видання "Грузія online".

Відповідну заяву він зробив, коментуючи підтримку Грузією Резолюції ООН "Про підтримку тривалого миру"

Шалва Папуашвілі представляє партію "Грузинська мрія", відому симпатіями до Росії і наслідуванням політики Кремля в питаннях утиску прав ЛГБТ та переслідуванням активістів. У 2024 влада Грузії вирішила зупинити процес євроінтеграції в країні, а торік – закрити Антикорупційне бюро. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies