Президент Франції Емманюель Макрон офіційно призначив Крістофа Лерібо новим директором паризького музею Лувр замість Лоранс де Кар, яка напередодні подала у відставку.

Як пише The Guardian, перед 62-річним істориком, який спеціалізується на 18-ому столітті, поставлено завдання виправити помилки попереднього керівництва. Це стосується систем безпеки та обладнання музею, які потрібно оновити задля уникнення повторення пограбувань. Також від Лерібо чекають на "відновлення клімату довіри".

Крістоф Лерібо має величезний досвід керування закладами культури. Він вже працював у Луврі з 2006 до 2012 року, коли був заступником очільника департаменту графічних мистецств. Згодом спеціаліст перебував на чолі двох інших відомих паризьких музеїв - Орсе і Оранжері. А останнє його місце роботи - так само королівський палац, але у Версалі.

Лувр потребує змін через низку неприємних епізодів, які сталися у музеї лише за останні кілька місяців: викрадення коштовностей на понад 100 мільйонів доларів, пошкодження єгипетських експонатів через прорив труби, загроза обвалення стелі в одній із зал, страйки співробітників і виявлення критичних проблем з безпекою у більшості приміщень.