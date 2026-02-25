Reuters: США розширюють санкції проти Ірану через продаж нафти та виробництво балістики

США запровадили санкції проти понад 30 фізичних, юридичних осіб та суден "тіньового флоту" Ірану які, сприяли незаконному продажу нафти, виробництву балістичних ракет та зброї.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство фінансів США також атакувало численні мережі, які дозволяють Корпусу вартових Ісламської революції Ірану та Міністерству оборони і логістиці Збройних сил отримувати матеріали та обладнання, необхідні для виробництва балістичних ракет та іншої зброї.

Як пише видання, Дональд Трамп розпочав кампанію з придушення економіки Ірану. Він також направив американські військові сили на Близький Схід і попередив про можливий напад, якщо Тегеран не досягне угоди щодо вирішення давньої суперечки щодо своєї ядерної програми.Трамп коротко виклав свої аргументи щодо можливого нападу у зверненні до Конгресу про становище країни.

Іран стверджує, що його ядерні дослідження призначені для цивільного виробництва енергії. Високопоставлений іранський чиновник повідомив Reuters, що Тегеран і Вашингтон залишаються різко розбіжними в думках щодо того, які санкції слід скасувати і коли.

Міністерство фінансів США заявило, що атаки були спрямовані на 12 суден тіньового флоту та їхніх власників або операторів, які разом перевезли іранську нафту та нафтохімічну продукцію на сотні мільйонів доларів.

Тіньовий флот стосується суден, що перевозять нафту, яка перебуває під санкціями.