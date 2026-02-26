Папа Римський заборонив священникам писати проповіді з використанням ШІ

На зустрічі зі священниками Римської єпархії Папа Лев XIV наголосив на необхідності для кліриків відмовитися від використання штучного інтелекту для створення текстів своїх проповідей.
Як пише Vatican News, очільник Римо-католицької церкви закликав з обережністю ставитися до користування інтернетом та генеративними мережами. За його наполяганням, священники повинні чинити супротив спокусі створювати промови у церкві у ШІ-редакторах.
Лев XIV додав, що "кожен м'яз у нашому тілі відмирає, якщо ним не рухати і не користуватися - так само і мозок потрібує застосування нашого власного інтелекту, щоб зберігати здатність працювати". Папа наголосив, що проповідь - це засіб поширення віри, а ШІ "ніколи не буде на це здатен'.
Лідер католиків світу є відомим критиком надмірного проникнення штучного інтелекту у сучасне життя людства. Лев XIV заявляв, що вважає спілкування з ШІ небезпечним, бо технології мають служити людині, а не замінювати її.