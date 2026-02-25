Російська цивільна авіація входить в період підвищених ризиків

Як повідомляє розвідка, санкції створили для росіян проблеми постачання літаків і запчастин до них.

Для російської цивільної авіації розпочався період підвищених ризиків на тлі санкцій, дефіциту запчастин та старіння флоту.

Про це повідомили в Службі зовнішньої розвідки України.

Авіаційна галузь росіян стикається з системними обмеженнями, які в найближчі роки суттєво вплинуть як на безпеку польотів, так і на обсяги перевезень.

За даними розвідки, з експлуатації буде виведено близько 109 іноземних бортів, які неможливо повноцінно обслуговувати, та 230 застарілих радянських літаків, вік яких сягає 40–60 років. Із 15 запланованих на 2025 рік комерційних лайнерів вдалося поставити лише один .

Західні санкції спричинили обмеження на постачання нових літаків і запчастин від Boeing та Airbus. Зокрема через проблеми з запчастинами не експлуатуються більше третини далекомагістральних літаків, необхідних для рейсів на Далекий Схід та за кордон.

Як повідомляє СЗРУ, Росія навіть зверталася до Міжнародної організації цивільної авіації з проханням послабити санкційний режим, аргументуючи це питаннями безпеки польотів.

"У найбільш песимістичному сценарії до 2030 року російська туристична галузь відчує значне падіння внутрішнього та виїзного потоків, а регіони – ризик транспортної ізоляції. Довгострокові наслідки можуть включати зниження рівня безпеки польотів у разі подальшої експлуатації застарілих літаків без повноцінного доступу до міжнародної інфраструктури технічної підтримки", - йдеться в повідомленні.