​​Узбекистан посилює контроль за експортом бавовняної целюлози, яку використовують для виробництва пороху та патронів

Урядовці також перевіряють інформацію щодо покупців. 

​​Узбекистан посилює контроль за експортом бавовняної целюлози, яку використовують для виробництва пороху та патронів
Бавовна
Фото: EPA/UPG

Заступник прем’єр-міністра Узбекистану Жамшид Ходжаєв заявив, що триває перевірка контрактів на експорт бавовняного пуху та целюлози через ризик запровадження санкцій.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Якщо ми не проведемо необхідні перевірки, під санкції може потрапити вся система. Після цього ви не зможете отримати оплату – платежі просто не проходитимуть, і ситуація стане вкрай складною", – зазначив Ходжаєв.

Урядовці перевіряють інформацію щодо покупців. 

"Якщо покупець пов'язаний з підприємствами, включеними до SDN-списку (Specially Designated Nationals – спеціальний список санкцій, що формується міністерством фінансів США – ред.), або існує ризик використання продукції в подвійних цілях, необхідно припиняти договірні відносини", – розповів заступник голови Центрального банку Аброрхужа Турдалієв.

Бавовняну целюлозу використовують для виробництва пороху та патронів. 

  • У грудні 2025 року Велика Британія запровадила санкції проти чотирьох компаній із Узбекистану, які виробляють бавовняну целюлозу: Raw Materials Cellulose, Gelion Business Trade, Ферганський хімічний завод, Chemistry International.
  • У списку санкцій ЄС і Лондона також опинився бізнесмен Рустам Мумінов – громадянин Узбекистану, Росії та Великої Британії, який володіє Ферганським хімічним заводом.
﻿
