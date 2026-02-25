​​Узбекистан посилює контроль за експортом бавовняної целюлози, яку використовують для виробництва пороху та патронів

Заступник прем’єр-міністра Узбекистану Жамшид Ходжаєв заявив, що триває перевірка контрактів на експорт бавовняного пуху та целюлози через ризик запровадження санкцій.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Якщо ми не проведемо необхідні перевірки, під санкції може потрапити вся система. Після цього ви не зможете отримати оплату – платежі просто не проходитимуть, і ситуація стане вкрай складною", – зазначив Ходжаєв.

Урядовці перевіряють інформацію щодо покупців.

"Якщо покупець пов'язаний з підприємствами, включеними до SDN-списку (Specially Designated Nationals – спеціальний список санкцій, що формується міністерством фінансів США – ред.), або існує ризик використання продукції в подвійних цілях, необхідно припиняти договірні відносини", – розповів заступник голови Центрального банку Аброрхужа Турдалієв.

Бавовняну целюлозу використовують для виробництва пороху та патронів.