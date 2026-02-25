​В Сенаті Чеської Республіки обговорили загрози від зменшення підтримки України

"Наш обов’язок – надати допомогу державі, яка зазнала нападу. І наш обов’язок – вчитися в України, яка воює".

24 лютого в Сенаті Парламенту Чеської Республіки відбулися публічні слухання, присвячені питанням безпеки України, Європи та самої Чехії. Захід пройшов за участі президента Петра Павела та був організований на підставі рішення пленуму Сенату, прийнятого за місяць до події.

Про це LB.ua повідомили в Фундації Пилипа Орлика та в Українському інституті в Празі.

Метою слухань стало надання громадськості вичерпної інформації про те, як Чехія реагує на війну Росії проти України, яким чином зміцнює власну обороноздатність та як долучається до гарантування безпеки всієї Європи.

"Сьогоднішнє публічне слухання присвячене тому, наскільки для нас важливо підтримувати Україну, наскільки важливо, щоб Європа співпрацювала у підвищенні своєї обороноздатності та безпеки, а також що ми маємо робити в Чеській Республіці, аби посилювати власну обороноздатність і таким чином робити внесок не лише в безпеку Європи, але й у підтримку України", - сказав голова Сенату Мілош Вистрчіл.

Голова Комітету у закордонних справах Сенату Павел Фішер наголосив, що йдеться про історично значущий конфлікт.

"Лінія фронту має довжину 1300 км, що за масштабом повертає нас до часів Другої світової війни. Але методи ведення бойових дій і загальний вигляд поля бою змінилися настільки, що ми не повинні відвертати погляд. Навпаки. Наш обов’язок – надати допомогу державі, яка зазнала нападу. І наш обов’язок – вчитися в України, яка воює",- сказав він.

Президент Павел підкреслив прямий звʼязок між війною Росії проти України та безпекою Європи: "Те, що Україна не впала за три дні, а вже чотири роки мужньо протистоїть щоденним атакам, – це свідчення рішучості її громадян захищати свою державу, родини й домівки. Забезпечення безпеки є первинною функцією держави".

"Якщо ми не хочемо знову опинитися у сфері впливу Росії, ми маємо діяти разом. Наше майбутнє – поруч із союзниками в НАТО та ЄС", – додав президент.

Президент Чехії та голова Сенату

Окрему увагу приділили зміцненню оборонних спроможностей держави та союзників, а також ролі громадянського суспільства у системі безпеки. Йдеться про поєднання зусиль сектору безпеки, промисловості, науки, цивільного захисту, охорони здоров’я та енергетики, а також про підвищення стійкості до гібридних загроз і дезінформації.

Павел нагадав, що повномасштабна війна Росії проти України є не лише трагедією для українського народу, а й серйозним випробуванням для всієї європейської системи безпеки. Він підкреслив, що членство Чехії в НАТО означає не лише гарантії безпеки, а й спільну відповідальність перед союзниками.

У заході взяли участь сенатори, начальник Генерального штабу, заступник міністра оборони та інші фахівці у сфері безпеки держави. Слухання очолили Голова Сенату Чеської Республіки Мілош Вистрчил та голова Комітету з питань закордонних справ, оборони та безпеки Павел Фішер. У публічних слуханнях також взяв участь директор Українського інституту в Празі Ростислав Прокопюк.