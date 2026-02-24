Президент Євроради розкритикував Орбана через блокування допомоги Україні і ситуацію з нафтопроводом «Дружба»

Припинення роботи нафтопроводу «Дружба» через російські обстріли і блокування Угорщиною 90-мільярдної допомоги Україні - це непов’язані між собою питання.
Про це заявив у Києві на пресконференції президент Європейської ради Антону Кошта.
«Перш за все я би сказав, що ці два пункти не взаємопов'язані... Україна проведе оцінювання, скільки часу буде потрібно на відновлення цього трубопроводу... Але як зазначала президентка фон дер Ляєн, існує альтернатива через адріатичний трубопровід - з Хорватії до Угорщини, Словаччини і Сербії», - сказав Кошта.
Щодо блокування допомоги, до, за його словами, «поведінка країни-члена ЄС у рамках самого ЄС ... має бути скерована принципом справедливої та відвертої співпраці».
«Коли Європейська рада погоджується та приймає рішення, усі країни-члени повинні співпрацювати, щоб впровадити це рішення в життя. Ніхто не може зупинити чи блокувати чи спробувати заблокувати прийняте рішення. Лише Європейська рада може змінити прийняття рішення. Саме тому я написав прем'єр-міністру Орбану, що ... Угорщина порушує принцип співпраці. Я закликаю Угорщину негайно піти на співпрацю... Тим часом я запрошую Комісію використати усі доступні інструменти в угоді, щоб подолати цю ситуацію», - наголосив Кошта.
- Як відомо, Рада Євросоюзу ухвалила рішення про надання Україні 90 млрд євро на 2026-2027 рр. торік у грудні.
- Ці 90 млрд візьмуть з європейського бюджету, а не з заморожених коштів Росії. Це означає, що Брюссель відмовився від надання зараз так званого репараційного кредиту за рахунок коштів Росії на користь альтернативного фінансування.
- Під час голосування Угорщина, Словаччина і Чехія відмовилися брати участь у цій ініціативі, відповідно, їм дозволили не долучатися до гарантування кредиту нашій державі і не виплачувати відсотки.
- Тепер Будапешт відмовляється підтримувати фінальне рішення щодо виділення коштів Україні, хоча Рада ЄС із загальних питань затвердила два з трьох законодавчих актів, необхідних для надання кредиту.
- До речі, глава угорського МЗС Петер Сіярто прямо заявляв - Угорщина блокує 90 млрд євро допомоги для України, аби Київ відновив транзит нафти трубопроводом «Дружба».
Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"
- Єврокомісія підтвердила, що руйнування нафтопроводу було спричинене атаками безпілотників з боку Росії. У результаті ключовий маршрут транспортування роснафти через Україну було заблоковано.
- Тоді Угорщина і Словаччина звернулися до уряду Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід.
- Згодом міністр економіки Хорватії Анте Шушняр заявив – його держава готова сприяти забезпеченню енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини, але закликає країни відмовитися від імпорту російської нафти.
- Єврокомісія тим часом заявляє, що призупинення транзиту не створює негайних ризиків для Будапешта і Братислави. Обидві країни мають достатні резерви, щоб пережити цей період.
- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив сумнів щодо офіційних причин зупинки нафтопроводу «Дружба» на території України та заявив про намір відправити на місце пошкодження власну інспекцію.
- Угорщина навіть призупинила постачання дизельного палива до України, поки не буде відновлено транзит нафти «Дружбою».
- Європейська комісія вирішила скликати термінове засідання координаційної групи через загострення суперечки.
- Тим часом представництво України при ЄС надіслало Єврокомісії листа, в якому пропонує використати для транспортування нафти трубопровід «Одеса – Броди» замість пошкодженої в результаті російського удару «Дружби», допоки тривають ремонтні роботи.