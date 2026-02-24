Президент Євроради розкритикував Орбана через блокування допомоги Україні і ситуацію з нафтопроводом «Дружба»

Припинення роботи нафтопроводу «Дружба» через російські обстріли і блокування Угорщиною 90-мільярдної допомоги Україні - це непов’язані між собою питання.

Про це заявив у Києві на пресконференції президент Європейської ради Антону Кошта.

«Перш за все я би сказав, що ці два пункти не взаємопов'язані... Україна проведе оцінювання, скільки часу буде потрібно на відновлення цього трубопроводу... Але як зазначала президентка фон дер Ляєн, існує альтернатива через адріатичний трубопровід - з Хорватії до Угорщини, Словаччини і Сербії», - сказав Кошта.

Щодо блокування допомоги, до, за його словами, «поведінка країни-члена ЄС у рамках самого ЄС ... має бути скерована принципом справедливої та відвертої співпраці».

«Коли Європейська рада погоджується та приймає рішення, усі країни-члени повинні співпрацювати, щоб впровадити це рішення в життя. Ніхто не може зупинити чи блокувати чи спробувати заблокувати прийняте рішення. Лише Європейська рада може змінити прийняття рішення. Саме тому я написав прем'єр-міністру Орбану, що ... Угорщина порушує принцип співпраці. Я закликаю Угорщину негайно піти на співпрацю... Тим часом я запрошую Комісію використати усі доступні інструменти в угоді, щоб подолати цю ситуацію», - наголосив Кошта.

Як відомо, Рада Євросоюзу ухвалила рішення про надання Україні 90 млрд євро на 2026-2027 рр. торік у грудні.

Ці 90 млрд візьмуть з європейського бюджету, а не з заморожених коштів Росії. Це означає, що Брюссель відмовився від надання зараз так званого репараційного кредиту за рахунок коштів Росії на користь альтернативного фінансування.

Під час голосування Угорщина, Словаччина і Чехія відмовилися брати участь у цій ініціативі, відповідно, їм дозволили не долучатися до гарантування кредиту нашій державі і не виплачувати відсотки.

Тепер Будапешт відмовляється підтримувати фінальне рішення щодо виділення коштів Україні, хоча Рада ЄС із загальних питань затвердила два з трьох законодавчих актів, необхідних для надання кредиту.

До речі, глава угорського МЗС Петер Сіярто прямо заявляв - Угорщина блокує 90 млрд євро допомоги для України, аби Київ відновив транзит нафти трубопроводом «Дружба».

Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"