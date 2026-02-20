Глава МЗС Угорщини: Блокуємо Україні 90 млрд допомоги, поки не відновить транзит російської нафти «Дружбою»

Сіярто вважає, що це «спланована кампанія» нашої держави і Брюсселя перед виборами.

Угорщина блокує 90 млрд євро допомоги для України, аби Київ відновив транзит нафти трубопроводом «Дружба».

Такі заяву зробив глава угорського МЗС Петер Мадяр.

«Ми блокуємо надання Україні кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро доти, доки не відновиться транзит нафти до Угорщини трубопроводом «Дружба». Україна шантажує Угорщину, зупиняючи транзит нафти у координації з Брюсселем та угорською опозицією, щоб створити перебої у постачаннях до Угорщини та підняти ціни на пальне перед виборами», - написав Сіярто в соцмережі Х.

Він додав, що наша держава своїми діями нібито «порушує Угоду про асоціацію між ЄС та Україною, нехтуючи своїми зобов'язаннями перед Європейським Союзом».

На засіданні послів ЄС 20 лютого угорська сторона висловила протест проти спільного запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу. Оскільки таке рішення потребує одностайної підтримки всіх 27 країн-членів, позиція Будапешта фактично зупинила процес.

Як відомо, Рада Євросоюзу ухвалила рішення про надання Україні 90 млрд євро на 2026-2027 рр. торік у грудні.

Ці 90 млрд візьмуть з європейського бюджету, а не з заморожених коштів Росії. Це означає, що Брюссель відмовився від надання зараз так званого репараційного кредиту за рахунок коштів Росії на користь альтернативного фінансування.

Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"