Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Глава МЗС Угорщини: Блокуємо Україні 90 млрд допомоги, поки не відновить транзит російської нафти «Дружбою»

Сіярто вважає, що це «спланована кампанія» нашої держави і Брюсселя перед виборами.

Глава МЗС Угорщини: Блокуємо Україні 90 млрд допомоги, поки не відновить транзит російської нафти «Дружбою»
глава МЗС Угорщини Петер Сіярто
Фото: EPA

Угорщина блокує 90 млрд євро допомоги для України, аби Київ відновив транзит нафти трубопроводом «Дружба».

Такі заяву зробив глава угорського МЗС Петер Мадяр.

«Ми блокуємо надання Україні кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро доти, доки не відновиться транзит нафти до Угорщини трубопроводом «Дружба». Україна шантажує Угорщину, зупиняючи транзит нафти у координації з Брюсселем та угорською опозицією, щоб створити перебої у постачаннях до Угорщини та підняти ціни на пальне перед виборами», - написав Сіярто в соцмережі Х.

Він додав, що наша держава своїми діями нібито «порушує Угоду про асоціацію між ЄС та Україною, нехтуючи своїми зобов'язаннями перед Європейським Союзом». 

  • На засіданні послів ЄС 20 лютого угорська сторона висловила протест проти спільного запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу. Оскільки таке рішення потребує одностайної підтримки всіх 27 країн-членів, позиція Будапешта фактично зупинила процес.
  • Як відомо, Рада Євросоюзу ухвалила рішення про надання Україні 90 млрд євро на 2026-2027 рр. торік у грудні.
  • Ці 90 млрд візьмуть з європейського бюджету, а не з заморожених коштів Росії. Це означає, що Брюссель відмовився від надання зараз так званого репараційного кредиту за рахунок коштів Росії на користь альтернативного фінансування.

Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"

  • Єврокомісія підтвердила, що руйнування нафтопроводу було спричинене атаками безпілотників з боку Росії. У результаті ключовий маршрут транспортування роснафти через Україну було заблоковано.
  • Тоді Угорщина і Словаччина звернулися до уряду Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід. 
  • Згодом міністр економіки Хорватії Анте Шушняр заявив – його держава готова сприяти забезпеченню енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини, але закликає країни відмовитися від імпорту російської нафти.
  • Єврокомісія тим часом заявляє, що призупинення транзиту не створює негайних ризиків для Будапешта і Братислави. Обидві країни мають достатні резерви, щоб пережити цей період.
  • Тепер же прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив сумнів щодо офіційних причин зупинки нафтопроводу «Дружба» на території України та заявив про намір відправити на місце пошкодження власну інспекцію.
  • А Угорщина призупинила постачання дизельного палива до України, поки не буде відновлено транзит нафти трупопроводом «Дружба».
  • Тепер Європейська комісія скликає термінове засідання координаційної групи через загострення суперечки.
﻿
