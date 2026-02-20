Глава МЗС Угорщини: Блокуємо Україні 90 млрд допомоги, поки не відновить транзит російської нафти «Дружбою»

Угорщина блокує 90 млрд євро допомоги для України, аби Київ відновив транзит нафти трубопроводом «Дружба».
Такі заяву зробив глава угорського МЗС Петер Мадяр.
«Ми блокуємо надання Україні кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро доти, доки не відновиться транзит нафти до Угорщини трубопроводом «Дружба». Україна шантажує Угорщину, зупиняючи транзит нафти у координації з Брюсселем та угорською опозицією, щоб створити перебої у постачаннях до Угорщини та підняти ціни на пальне перед виборами», - написав Сіярто в соцмережі Х.
Він додав, що наша держава своїми діями нібито «порушує Угоду про асоціацію між ЄС та Україною, нехтуючи своїми зобов'язаннями перед Європейським Союзом».
- На засіданні послів ЄС 20 лютого угорська сторона висловила протест проти спільного запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу. Оскільки таке рішення потребує одностайної підтримки всіх 27 країн-членів, позиція Будапешта фактично зупинила процес.
- Як відомо, Рада Євросоюзу ухвалила рішення про надання Україні 90 млрд євро на 2026-2027 рр. торік у грудні.
- Ці 90 млрд візьмуть з європейського бюджету, а не з заморожених коштів Росії. Це означає, що Брюссель відмовився від надання зараз так званого репараційного кредиту за рахунок коштів Росії на користь альтернативного фінансування.
Що відомо про зупинку нафтопроводу "Дружба"
- Єврокомісія підтвердила, що руйнування нафтопроводу було спричинене атаками безпілотників з боку Росії. У результаті ключовий маршрут транспортування роснафти через Україну було заблоковано.
- Тоді Угорщина і Словаччина звернулися до уряду Хорватії з проханням дозволити транспортування російської сирої нафти через Адріатичний трубопровід.
- Згодом міністр економіки Хорватії Анте Шушняр заявив – його держава готова сприяти забезпеченню енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини, але закликає країни відмовитися від імпорту російської нафти.
- Єврокомісія тим часом заявляє, що призупинення транзиту не створює негайних ризиків для Будапешта і Братислави. Обидві країни мають достатні резерви, щоб пережити цей період.
- Тепер же прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив сумнів щодо офіційних причин зупинки нафтопроводу «Дружба» на території України та заявив про намір відправити на місце пошкодження власну інспекцію.
- А Угорщина призупинила постачання дизельного палива до України, поки не буде відновлено транзит нафти трупопроводом «Дружба».
- Тепер Європейська комісія скликає термінове засідання координаційної групи через загострення суперечки.