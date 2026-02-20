Американські винищувачі перехопили російські бомбардувальники біля Аляски

Поблизу повітряного простору США зафіксували чергову активність військової авіації РФ, пише Sky News.

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки виявило та відстежило групу російських літаків у розпізнавальній зоні ППО Аляски.

До складу російської групи входили два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, здатні нести ядерну зброю, два винищувачі Су-35 та літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Міністерство оборони Росії назвало цей політ «плановим патрулюванням» над нейтральними водами Берінгового моря.

Для перехоплення і супроводу російських літаків у повітря підняли групу американських винищувачів F-16 та F-35, а також літаки підтримки E-3 і дозаправники KC-135. Військові США ідентифікували літаки РФ та супроводжували їх, доки ті не залишили зону.

У американському командуванні підкреслили, що російські борти залишалися в міжнародному повітряному просторі й не порушували суверенні кордони США чи Канади. Відомство зазначило, що така активність Росії в цьому регіоні є регулярною і не розцінюється як пряма загроза.