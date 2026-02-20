Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Американські винищувачі перехопили російські бомбардувальники біля Аляски

Російське міноборони назвало цей політ «плановим патрулюванням» над нейтральними водами Берінгового моря.

Американські винищувачі перехопили російські бомбардувальники біля Аляски
винищувачі F-35

Поблизу повітряного простору США зафіксували чергову активність військової авіації РФ, пише Sky News

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки виявило та відстежило групу російських літаків у розпізнавальній зоні ППО Аляски.

До складу російської групи входили два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, здатні нести ядерну зброю, два винищувачі Су-35 та літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Міністерство оборони Росії назвало цей політ «плановим патрулюванням» над нейтральними водами Берінгового моря.

Для перехоплення і супроводу російських літаків у повітря підняли групу американських винищувачів F-16 та F-35, а також літаки підтримки E-3 і дозаправники KC-135. Військові США ідентифікували літаки РФ та супроводжували їх, доки ті не залишили зону.

У американському командуванні підкреслили, що російські борти залишалися в міжнародному повітряному просторі й не порушували суверенні кордони США чи Канади. Відомство зазначило, що така активність Росії в цьому регіоні є регулярною і не розцінюється як пряма загроза.

﻿
