Верховний суд США визнав мита Трампа незаконними

Що робити з мільярдами коштів, які встигли вже зібрати, - невідомо.

Верховний суд США у п’ятницю, 20 лютого, виніс резонансне рішення, визнавши незаконними масштабні імпортні мита, які президент Дональд Трамп запровадив в односторонньому порядку, передає CNN.

Суд постановив, що Білий дім перевищив свої повноваження, порушивши федеральне законодавство.

Рішення було прийняте більшістю голосів (6 проти 3). Голова Верховного суду Джон Робертс у тексті постанови зазначив, що президент не має права самостійно впроваджувати мита необмеженого розміру і тривалості без чіткого дозволу Конгресу.

Трамп намагався опиратися на закон 1970-х років про надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), проте судді вирішили, що цей закон не дає права встановлювати митні збори.

Це рішення стало найсерйознішою поразкою другої адміністрації Трампа у Верховному суді. Під ударом опинилися так звані «мита Дня визволення», а також збори на товари з Китаю, Мексики та Канади. У деяких випадках мита сягали 50% для стратегічних партнерів і навіть 145% для Китаю.

Що буде з грошима, які вже встигли надійти за рахунок введених мит - невідомо. З моменту запровадження тарифів уряд США вже встиг зібрати понад 134 мільярди доларів від понад 300 тисяч імпортерів. Верховний суд не дав чіткої відповіді, чи зобов’язана держава повертати ці кошти. Суддя Бретт Кавано у своїй окремій думці зазначив, що процес повернення мільярдів доларів може перетворитися на «хаос» і мати руйнівні наслідки для американської економіки.

Позов проти адміністрації Трампа подала група компаній, серед яких імпортери вина та виробники іграшок. Вони наполягали, що дії президента є фактично запровадженням податків без участі парламенту. Тепер питання виплати компенсацій бізнесу вирішуватимуть суди нижчих інстанцій.