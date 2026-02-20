Через збій в IT-системі викрили масштабну мережу контрабанди російської нафти на $90 млрд

Викрили гігантську мережу з 48 підставних компаній, які допомогли Росії обійти санкції та продати нафту на суму щонайменше 90 мільярдів доларів, пише Financial Times.

Схему, яка фінансує війну проти України, вдалося виявити через технічну помилку: усі ці нібито незалежні фірми використовували один спільний приватний сервер для електронної пошти.

Мережа почала діяти особливо активно після жовтня 2025 року, коли США наклали санкції на російських гігантів «Роснефть» та «Лукойл». Щоб приховати походження нафти та реальні ціни, російську сировину почали оформлювати через ланцюжок посередників. Зокрема, маловідома компанія Redwood Global Supply після запровадження обмежень раптово стала найбільшим експортером російської нафти.

Розслідувачі встановили, що за цими фірмами стоять азербайджанські бізнесмени, тісно пов’язані з керівництвом «Роснефти». Ключовими фігурами називають Тахіра Гараєва та Етібара Ейюба. Останнього в ЄС вважають наближеною особою до очільника «Роснефти» Ігоря Сєчіна. Тільки у листопаді 2024 року через цю мережу пройшло понад 80% всього морського експорту «Роснефти».

Схема працює за принципом «швидкої зміни»: кожна підставна фірма активна в середньому лише шість місяців, після чого її закривають, що значно ускладнює роботу санкційних органів. Попри це, вісім компаній із виявленого списку вже перебувають під санкціями США, ЄС або Британії.

Точні правові відносини між учасниками мережі незрозумілі. Проте, зважаючи на все, компанії грають різні ролі. Мережа використовує одну групу компаній для закупівлі вантажів, а іншу — для їхнього продажу на такі ринки, як Індія та Китай. Лише дві з цих компаній фігурують у документах як Індії, і Росії.

У деяких випадках постачання здійснюють через третю сторону, наприклад, ОАЕ. Більшість сирої нафти було вказано під загальними назвами, такими як «експортна суміш», без зазначення точної марки, що дозволило б відстежити поставки до джерела.

З 448 доменів, виявлених Financial Times, 19 пов'язані з російським бізнесом, включаючи енергетичні та девелоперські підприємства, деякі з яких очолюють громадяни Азербайджану.

Крім того, аналіз судноплавних маршрутів показує, що компанії з доменного списку часто використовують судна, пов'язані з «Роснефтю», наприклад, ті, які раніше експлуатувалися компанією «Гатік Шипменеджмент», зареєстрованою в Індії і яка ненадовго з'явилася 2023 року як власник 58 тіньових танкерів.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже наголосила, що такі схеми роблять контроль над цінами на нафту майже неможливим, і закликала накласти санкції на всю екосистему цих посередників, щоб припинити фінансування агресії. Очікується, що дані розслідування стануть основою для нових пакетів міжнародних санкцій.