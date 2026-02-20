Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаСвіт

Польща продовжує фінансувати роботу Starlink в Україні, – Мінцифри

За час повномасштабної війни Польща передала Україні 29 000 терміналів Starlink.

Польща продовжує фінансувати роботу Starlink в Україні, – Мінцифри
Фото: Мінцифри

За час повномасштабної війни Польща передала Україні понад 29 тис. терміналів Starlink і продовжує підтримувати їхню роботу.

Про це повідомляє Міністерство цифрової інформації.

"Польща – наш стратегічний і надійний партнер. За час повномасштабної війни Польща передала понад 29 000 терміналів Starlink і продовжує фінансово підтримувати їх роботу. Це колосальний внесок у стійкість України", – ідеться у повідомленні.

У міністерстві висловили вдячність віцепремʼєру - міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та всьому польському уряду за непохитну підтримку, солідарність і відкритість до співпраці.

﻿
