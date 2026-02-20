Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Трамп розкритикував рішення Верховного суду та анонсував «ще потужніші» методи впровадження мит

Він буде вводити 10% мита на термін до 150 днів без погодження з Конгресом.

Трамп розкритикував рішення Верховного суду та анонсував «ще потужніші» методи впровадження мит
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп обурився вердиктом Верховного суду, який визнав його мита незаконними, передає CNN.

Під час виступу в Білому домі Трамп заявив, що йому «соромно» за окремих суддів — зокрема, й тих, кого він призначив особисто.

Попри поразку Трамп запевнив, що має альтернативні методи впровадження мит, які дозволять обійти нинішні обмеження. За його словами, ці нові шляхи можуть принести навіть більше доходів, ніж попередні заходи.

«Тепер я піду іншим шляхом, мабуть, тим, яким мав піти від самого початку. Він навіть сильніший за наш перший вибір», — наголосив президент США.

Трамп пояснив, що планує опиратися на інші закони, зокрема на Закон про торгівлю 1974 року та Закон про розширення торгівлі 1962 року. Він зауважив, що хоча ці інструменти вимагають триваліших процедур та спеціальних розслідувань, саме рішення Верховного суду нібито зробило право президента регулювати торгівлю «більш потужним і кришталево чистим».

Зокрема, серед вже існуючих повноважень, на які може перейти адміністрація, є право піднімати мита до 10% на термін до 150 днів без погодження з Конгресом, а також впроваджувати вищі збори з міркувань національної безпеки. Трамп підкреслив, що альтернативні варіанти вже фактично «схвалені» сьогоднішнім рішенням суду, і оголосив про введення такого тарифу.

  • 20 лютого Верховний суд США визнав мита Трампа незаконними. Невирішеною залишається доля коштів, які вже отримали Штати в межах тарифної політики.
﻿
