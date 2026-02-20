Трамп розкритикував рішення Верховного суду та анонсував «ще потужніші» методи впровадження мит

Він буде вводити 10% мита на термін до 150 днів без погодження з Конгресом.

Президент США Дональд Трамп обурився вердиктом Верховного суду, який визнав його мита незаконними, передає CNN.

Під час виступу в Білому домі Трамп заявив, що йому «соромно» за окремих суддів — зокрема, й тих, кого він призначив особисто.

Попри поразку Трамп запевнив, що має альтернативні методи впровадження мит, які дозволять обійти нинішні обмеження. За його словами, ці нові шляхи можуть принести навіть більше доходів, ніж попередні заходи.

«Тепер я піду іншим шляхом, мабуть, тим, яким мав піти від самого початку. Він навіть сильніший за наш перший вибір», — наголосив президент США.

Трамп пояснив, що планує опиратися на інші закони, зокрема на Закон про торгівлю 1974 року та Закон про розширення торгівлі 1962 року. Він зауважив, що хоча ці інструменти вимагають триваліших процедур та спеціальних розслідувань, саме рішення Верховного суду нібито зробило право президента регулювати торгівлю «більш потужним і кришталево чистим».

Зокрема, серед вже існуючих повноважень, на які може перейти адміністрація, є право піднімати мита до 10% на термін до 150 днів без погодження з Конгресом, а також впроваджувати вищі збори з міркувань національної безпеки. Трамп підкреслив, що альтернативні варіанти вже фактично «схвалені» сьогоднішнім рішенням суду, і оголосив про введення такого тарифу.