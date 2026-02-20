Російський державний банк ВТБ ініціює процедуру банкрутства нафтової групи "First Oil" через заборгованість у розмірі 78,3 млн доларів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Компанія видобуває до 500 тис. тонн нафти на рік у Республіці Комі та Ханти-Мансійському автономному окрузі. Підтверджені запаси становлять близько 14 млн тонн. У разі завершення процедури банкрутства активи можуть перейти під контроль державних структур.

За даними розвідки, причини колапсу мають системний характер. Санкційний тиск спричинив падіння цін на російську нафту нижче 40 доларів за барель, що зробило частину родовищ збитковими. Водночас висока ключова ставка Центробанку РФ ускладнила рефінансування боргів.

Сукупний фінансовий результат видобувних компаній у 2025 році склав мінус 7,5 млрд доларів. Обсяг реструктуризованих кредитів у галузі досяг 35,2 млрд доларів – фактично кожен п’ятий кредит переписано на нових умовах.

"First Oil" – не поодинокий випадок. Наприкінці 2025 року збанкрутувала компанія "Янгпур" – структура білоруської "Бєларуснєфті" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Раніше за позовами податкових органів припинили діяльність Астраханська нафтова компанія та НК "Горний".

За підсумками січня–листопада 2025 року половина російських нафтогазових компаній стала збитковою. Сукупний фінансовий результат галузі – мінус 575 млрд рублів. Компанії, що залишилися прибутковими, скоротили прибуток більш ніж удвічі – до 3 трлн рублів.

Проблеми загострюються і на борговому ринку. Лише у січні 2026 року російські компанії 51 раз не виконали зобов’язання за облігаціями – удвічі більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Сума пропущених виплат сягнула 3,38 млрд рублів проти 1,78 млрд роком раніше. За весь 2025 рік зафіксовано 25 дефолтів – це найвищий показник з 2022 року.

За даними Центробанку РФ, 11% корпоративних позик уже є проблемними. З урахуванням реструктуризованих кредитів частка сягає майже 15% усього корпоративного портфеля.

Під реструктуризацію потрапили 2,7 трлн рублів позик нафтогазових компаній, аналогічна сума – у промисловості, ще 1,6 трлн рублів – у металургії та гірничодобувній галузі. Вугільні підприємства накопичили понад 300 млрд рублів сукупного збитку.

Голова Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін визнав, що російський бізнес не розраховує на тимчасовий характер податкового тиску та очікує подальшого погіршення фіскальних умов у найближчі п’ять років.